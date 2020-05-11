Українка скоїла самогубство після скасування чартеру додому

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У голландському порту Роттердам загинула 39-річна українка, яка була членом екіпажу лайнера Regal Princess. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ.

За інформацією місцевої поліції, смерть сталася внаслідок самогубства.

Є інформація, що причиною смерті могло стати скасування чартера, яким жінка мала повернутися додому.

Це вже третє самогубство на круїзних лайнерах за останні два тижні.

Не дочекалася чартера?

За інформацією МЗС, 10 травня тіло 39-річної українки знайшли у воді за бортом судна. Regal Princess пришвартувався у порту Роттердама.

Тіло загиблої доправили до місцевого моргу, а її родичів повідомили про смерть.

Посольство України в Королівстві Нідерланди організовує перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

Сайт Crew Center, який є спільнотою членів екіпажів усього світу, з посиланням на власні джерела повідомив, що українка мала повернутися додому чартерним рейсом, який згодом скасували.

"8 травня мали бути два чартери, один з них скасували. На жаль, саме ним вона мала летіти. Рейс перенесли на 12 травня, але, звісно, ніхто не може сказати, що він 100% полетить. Ніхто не очікував, що станеться щось подібне. Це дуже сумно", - цитує Crew Center одного з членів екіпажу.

Команда Regal Princess негайно спустила на воду рятувальний човен. Вдалося дістати її тіло, але вже без ознак життя.

Поліція Роттердаму розпочала розслідування інциденту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Члени екіпажу круїзного лайнера Regal Princess перебувають у своїх каютах

Лайнер Regal Princess привіз до Роттердама членів екіпажів з інших лайнерів. 5 травня судно висадило близько 70 британців-членів різних екіпажів у Саутгемптоні.

Американська круїзна компанія Princess Cruises повідомила, що доправлення на батьківщину останніх з членів екіпажів є непростим завданням через обмеження на пересування.

Непоодинокі самогубства

За повідомленням сайту Crew Center, члени екіпажів, які перебувають на круїзних лайнерах, зазнають значного морального тиску і перебувають у складних психологічних умовах.

Їм заборонено залишати свої каюти, декому навіть не дозволяють виходити в їдальню. Часто людини перебувають без доступу в інтернет і з обмеженою кількість телепрограм.

Це, а також інші причини, можуть спричиняти депресію і навіть доводити до самогубства. Зокрема, смерть українки стала третьою за останніх два тижні.

Так 9 травня Crew Center повідомив про смерть члена екіпажу судна Carnival Breeze з Угорщини. Його знайшли мертвим у власній каюті.

30 квітня за борт вистрибнув член екіпажу круїзного лайнера Jewel of the Seas. 26-річний чоловік з Польщі працював на судні електриком.

Смерті українців

У Департаменті консульської служби МЗС України також повідомили про смерть українського моряка, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander.

За повідомленням, відсутність моряка на судні виявили 10 травня на шляху до мексиканського порту м.Масатлан, штат Коліма.

Цього ж дня тіло українця знайшли місцеві рибалки, додали в МЗС.

Що стало причиною смерті - поки не повідомляють. Триває розслідування.

Копирайт изображения НАНЦ Image caption 35-річний Василь Омелянович працював кухарем

Напередодні також стало відомо, що 8 травня на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" загинув один з учасників 25-ї експедиції — кухар 35-річний Василь Омелянович. Він жив у місті Малин Житомирської області.

Це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за весь український період. Був випадок, коли один з учасників експедиції помер по дорозі додому.

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