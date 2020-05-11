Іранська ракета випадково влучила у корабель: 19 вбитих
Дев'ятнадцять моряків загинули, ще 15 поранено під час інциденту за участі іранських військово-морських суден в Оманській затоці, повідомляє військово-морський флот Ірану.
Іранські ЗМІ повідомили, що в допоміжне судно "Конарак" влучила нова протикорабельна ракета, яку випробовував фрегат "Джамаран" під час навчань у неділю.
"Конарак" викидав мішені у воду і перебував занадто близьким до однієї з них, згідно з повідомленнями.
Військово-морський флот заявив, що судно відбуксирували до берега. Триває розслідування інциденту.
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Нещасний випадок стався біля протоки Хормуз, стратегічно важливого водного шляху, через який транспортується близько п'ятої частини світової нафти.
"У неділю ввечері... під час військово-морських навчань за участі кількох кораблів військово-морських сил у водах Яска та Чабахара сталася аварія за участю допоміжного корабля "Конарак", що спричинило мученицьку смерть кількох сміливих членів військово-морського флоту", - йдеться в повідомленні військово-морського флоту.
Іранські ЗМІ раніше повідомляли, що у "Конарак" випадково влучила протикорабельна ракета з "Джамарану".
Інформаційна агенція Tasnim повідомила, що "Конарак" затонув під час інциденту. Згодом агенція уточнила, що судно було сильно пошкоджене.
Не зрозуміло, скільки моряків було на борту під час інциденту.
"Конарак" - це 47-метровий корабель логістичного забезпечення, який виготовили в Нідерландах. Іран придбав його до ісламської революції 1979 року.
Фатальна помилка
Це не перша помилка іранських збройних сил.
У січні підрозділ протиповітряної оборони випустив дві ракети "земля-повітря" по невстановленій цілі. Ракети влучили в український літак Boeing 737-800 компанії МАУ, загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 11 українців.
Серед пасажирів, за даними влади Ірану, було 146 іранців, проте частина з них мала подвійне громадянство.
Але недільний інцидент стався за зовсім інших обставин — планових військово-морських навчань.
Саме тому він викликає запитання щодо командування, контролю та професіоналізму ВМС Ірану, додає Джонатан Маркус, кореспондент з питань оборони.
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