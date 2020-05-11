Іранська ракета випадково влучила у корабель: 19 вбитих

Копирайт изображения AFP Image caption Іранські військові опублікували фото пошкодженого судна "Конарак", яке відбуксирували у порт

Дев'ятнадцять моряків загинули, ще 15 поранено під час інциденту за участі іранських військово-морських суден в Оманській затоці, повідомляє військово-морський флот Ірану.

Іранські ЗМІ повідомили, що в допоміжне судно "Конарак" влучила нова протикорабельна ракета, яку випробовував фрегат "Джамаран" під час навчань у неділю.

"Конарак" викидав мішені у воду і перебував занадто близьким до однієї з них, згідно з повідомленнями.

Військово-морський флот заявив, що судно відбуксирували до берега. Триває розслідування інциденту.

Нещасний випадок стався біля протоки Хормуз, стратегічно важливого водного шляху, через який транспортується близько п'ятої частини світової нафти.

"У неділю ввечері... під час військово-морських навчань за участі кількох кораблів військово-морських сил у водах Яска та Чабахара сталася аварія за участю допоміжного корабля "Конарак", що спричинило мученицьку смерть кількох сміливих членів військово-морського флоту", - йдеться в повідомленні військово-морського флоту.

Іранські ЗМІ раніше повідомляли, що у "Конарак" випадково влучила протикорабельна ракета з "Джамарану".

Інформаційна агенція Tasnim повідомила, що "Конарак" затонув під час інциденту. Згодом агенція уточнила, що судно було сильно пошкоджене.

Не зрозуміло, скільки моряків було на борту під час інциденту.

Копирайт изображения AFP Image caption Фрегат "Джамаран" випустив ракету, яка влучила в інший іранський корабель

"Конарак" - це 47-метровий корабель логістичного забезпечення, який виготовили в Нідерландах. Іран придбав його до ісламської революції 1979 року.

Фатальна помилка

Це не перша помилка іранських збройних сил.

У січні підрозділ протиповітряної оборони випустив дві ракети "земля-повітря" по невстановленій цілі. Ракети влучили в український літак Boeing 737-800 компанії МАУ, ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 11 українців.

Серед пасажирів, за даними влади Ірану, було 146 іранців, проте частина з них мала подвійне громадянство.

Але недільний інцидент стався за зовсім інших обставин — планових військово-морських навчань.

Саме тому він викликає запитання щодо командування, контролю та професіоналізму ВМС Ірану, додає Джонатан Маркус, кореспондент з питань оборони.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!