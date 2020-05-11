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Росія здмухнула пил зі свого давнього наративу про небезпеку, яку нібито несуть пов'язані зі ‎США дослідницькі лабораторії у пострадянських країнах, оновивши його для епідемії ‎коронавірусу.‎

Кілька підконтрольних Кремлю ЗМІ, переважно спрямованих на внутрішню аудиторію, але й ‎кілька міжнародних, впродовж останніх тижнів повідомили про існування 15 таких установ, ‎якими нібито керують США в Україні. ‎

Історія добре поєднується з двома іншими наративами, які просуває Москва.

Перший ‎стосується її довготривалого ворожого ставлення до України та США, а другий пов'язаний із ‎нещодавньою підтримкою Китаю в питаннях обміну теоріями змови про походження ‎новітнього коронавірусу зі США.

Це також приклад того, як Москва та її союзники за кордоном просувають певні повідомлення ‎у своїх інтересах в часи серйозної кризи. ‎

‎"Серйозні інфекційні захворювання"‎

Спочатку твердження поширила українська проросійська партія "Опозиційна платформа - За ‎життя" та її лідер Віктор Медведчук, який має тісні зв'язки з Кремлем, а президента ‎Володимира Путіна — за кума своєї дочки.‎

У середині квітня на сайті партії з'явилася заява про те, що Медведчук та депутат від ‎‎"Опозиційної платформи" Ренат Кузьмін звернулися до президента Володимира Зеленського ‎та інших високопосадовців з вимогою оприлюднити факти щодо того, що вони назвали ‎‎"незаконною" діяльністю 15 американських "біолабораторій" в країні.

Медведчук і Кузьмін стверджували, що лабораторії "загрожують життю і здоров'ю українських ‎громадян", а їхня поява в Україні "збіглася з кількома спалахами серйозних інфекційних ‎захворювань у країні". ‎

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У заяві перелічувалося кілька спалахів хвороб з 2009 року, начебто в містах, де розташовані ці ‎установи, але не наводилося підтверджень щодо того, що це пов'язано з американськими ‎лабораторіями.

Одночасно із цими твердженнями з'явилася хвиля статей на цю тему в проросійських ‎українських ЗМІ, як пише "Детектор.Медіа". ‎‎

Про це висловився також і Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр в часи президентства ‎Віктора Януковича, який зараз живе в Росії.‎

У пості на Facebook Азаров натякнув, — хоча й не сказав про це напряму, — на те, що владу ‎Януковича повалили у 2014 році після того, як його уряд заявив США, що скасовує угоду про ‎діяльність лабораторій. ‎

‎"Російська дезінформація"‎

Твердження про Україну нагадують заяви про американську дослідницьку установу, які у 2018 ‎році робив союзник Кремля в Грузії і які широко розповсюдили підконтрольні Кремлю ЗМІ, ‎попри схожу відсутність підтверджень. ‎

Тоді колишній міністр безпеки Грузії Ігор Гіоргадзе, який зараз живе у вигнанні в Росії, ‎стверджував, що в лабораторії дослідницького центра Лугара проводили смертельні ‎випробування ліків на грузинських громадянах. ‎

Після заяви Медведчука та Кузьміна вийшло спростування посольства США в Україні, в якому ‎їхні обвинувачення назвали такими, що наслідують "російську дезінформацію". ‎‎

Своєю чергою, СБУ заперечило присутність "іноземних біологічних лабораторій" в Україні, ‎заявивши що лабораторії фінансуються з держбюджету і підпорядковані Міністерству охорони ‎здоров'я.

Втім, проросійські ЗМІ підхопили заперечення посольства США, виставивши це як визнання ‎базування американських "військових лабораторій" в Україні.

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Росія "оточена"‎

Через тиждень після заяви Медведчука історія поширилася в Росії завдяки коментарям ‎речниці російського МЗС Марії Захарової, яка опосередковано торкнулася цієї теми.‎

В інтерв'ю, що з'явилося 24 квітня на Instagram, Захарова висловила занепокоєння про ‎‎"розміщення біологічних лабораторій одних країн на території інших країн у безпосередній ‎близькості до третіх країн". ‎

Відсилаючись до давньої кремлівської лінії про те, що Росію нібито оточує мережа ‎‎"американських біолабораторій", Захарова заявила, що такі лабораторії слід поставити під ‎контроль не лише тої держави, на чиїй території вони існують, але й "тої держави, що оточена ‎цими біологічними лабораторіями". ‎

За кілька днів представник МЗС Китаю Генг Шуан висловив солідарність з коментарями ‎Захарової, що, як видається, є частиною останнього раунду словесної війни Китаю зі США ‎через COVID-19. ‎

‎"США створили численні біологічні лабораторії на території колишнього Радянського Союзу, ‎що спричинило серйозне занепокоєння серед населення цих держав та сусідніх країн", заявив ‎пан Генг. ‎

З того часу твердження про Україну поширили кілька прокремлівських або підконтрольних ‎Кремлю ЗМІ, зокрема внутрішні російські, як от "Комсомольская правда" та "Независимая ‎газета", а також англомовний сайт російського новинного агентства Sputnik. ‎

‎"Біозброя"‎

Історію також підхопили російські підконтрольні Кремлю телеканали, додавши власний ‎сюжетний поворот.‎

Ток-шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", що виходить на державному ‎телеканалі "Росія-1", 26 квітня показало виступ Кузьміна, який висловив свої обвинувачення ‎щодо лабораторій в ефірі телеканалу NewsOne. ‎

Слова депутата аналізував регулярний гість програми, політик і політолог-сталініст Сергій ‎Кургінян, який заявив, що лабораторії Пентагону, на кшталт тих, що нібито працюють в Україні, ‎виготовляють бактеріологічну зброю, роблячи наявні віруси більш небезпечними.‎

‎"Вони там вірусом Ебола займаються? - спитав політолог. - Вони думають, як його лікувати? ‎Що за маячня. Вони думають, як посилити цей вірус, що в нього ще врізати, що ще поставити, ‎щоб його вбивча сила була сильнішою ".

Копирайт изображения China News Service Image caption Науковий співробітник робить тест у лабораторії в Шанхаї

Знову ж таки, відповідно до наративу про те, що Росію оточили "американські біолабораторії", ‎він припустив зв'язок між українськими лабораторіями та Росією, задавши питання: "Навіщо ‎треба підсувати всі ці лабораторії так близько до нашого кордону?" ‎

Ведучий Володимир Соловйов навіть не спробував засумніватися в теорії Кургіняна. Натомість, ‎він підіграв йому, заявивши перед його коментарями, що "в Україні ніхто точно не знає, чим ‎займаються ці лабораторії ".‎

Схожі слова використав у підводці ведучий щотижневого ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі ‎‎"Росія-1", де сюжет на цю тему вийшов 30 квітня. Він також додав новий елемент, ‎припустивши зв'язок із COVID-19.‎

Заявивши, що українська влада "не знає або не каже про те, чим саме займаються" в ‎лабораторіях, ведучий Євгеній Попов додав: "Звичайні українці, звісно, непокояться, тому що ‎спалахи захворювань по всій країні, які не можна пояснити, можуть бути пов'язаними саме з ‎діяльністю американських лабораторій, оскільки за деякими даними, в подібних лабораторіях ‎досліджують коронавіруси тварин, зокрема летючих мишей".

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