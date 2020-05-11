Як Кремль відродив фейк про "американські біолабораторії" в Україні під час коронавірусу
Росія здмухнула пил зі свого давнього наративу про небезпеку, яку нібито несуть пов'язані зі США дослідницькі лабораторії у пострадянських країнах, оновивши його для епідемії коронавірусу.
Кілька підконтрольних Кремлю ЗМІ, переважно спрямованих на внутрішню аудиторію, але й кілька міжнародних, впродовж останніх тижнів повідомили про існування 15 таких установ, якими нібито керують США в Україні.
Історія добре поєднується з двома іншими наративами, які просуває Москва.
Перший стосується її довготривалого ворожого ставлення до України та США, а другий пов'язаний із нещодавньою підтримкою Китаю в питаннях обміну теоріями змови про походження новітнього коронавірусу зі США.
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Це також приклад того, як Москва та її союзники за кордоном просувають певні повідомлення у своїх інтересах в часи серйозної кризи.
"Серйозні інфекційні захворювання"
Спочатку твердження поширила українська проросійська партія "Опозиційна платформа - За життя" та її лідер Віктор Медведчук, який має тісні зв'язки з Кремлем, а президента Володимира Путіна — за кума своєї дочки.
У середині квітня на сайті партії з'явилася заява про те, що Медведчук та депутат від "Опозиційної платформи" Ренат Кузьмін звернулися до президента Володимира Зеленського та інших високопосадовців з вимогою оприлюднити факти щодо того, що вони назвали "незаконною" діяльністю 15 американських "біолабораторій" в країні.
Медведчук і Кузьмін стверджували, що лабораторії "загрожують життю і здоров'ю українських громадян", а їхня поява в Україні "збіглася з кількома спалахами серйозних інфекційних захворювань у країні".
У заяві перелічувалося кілька спалахів хвороб з 2009 року, начебто в містах, де розташовані ці установи, але не наводилося підтверджень щодо того, що це пов'язано з американськими лабораторіями.
Одночасно із цими твердженнями з'явилася хвиля статей на цю тему в проросійських українських ЗМІ, як пише "Детектор.Медіа".
Про це висловився також і Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр в часи президентства Віктора Януковича, який зараз живе в Росії.
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У пості на Facebook Азаров натякнув, — хоча й не сказав про це напряму, — на те, що владу Януковича повалили у 2014 році після того, як його уряд заявив США, що скасовує угоду про діяльність лабораторій.
"Російська дезінформація"
Твердження про Україну нагадують заяви про американську дослідницьку установу, які у 2018 році робив союзник Кремля в Грузії і які широко розповсюдили підконтрольні Кремлю ЗМІ, попри схожу відсутність підтверджень.
Тоді колишній міністр безпеки Грузії Ігор Гіоргадзе, який зараз живе у вигнанні в Росії, стверджував, що в лабораторії дослідницького центра Лугара проводили смертельні випробування ліків на грузинських громадянах.
Після заяви Медведчука та Кузьміна вийшло спростування посольства США в Україні, в якому їхні обвинувачення назвали такими, що наслідують "російську дезінформацію".
Своєю чергою, СБУ заперечило присутність "іноземних біологічних лабораторій" в Україні, заявивши що лабораторії фінансуються з держбюджету і підпорядковані Міністерству охорони здоров'я.
Втім, проросійські ЗМІ підхопили заперечення посольства США, виставивши це як визнання базування американських "військових лабораторій" в Україні.
Росія "оточена"
Через тиждень після заяви Медведчука історія поширилася в Росії завдяки коментарям речниці російського МЗС Марії Захарової, яка опосередковано торкнулася цієї теми.
В інтерв'ю, що з'явилося 24 квітня на Instagram, Захарова висловила занепокоєння про "розміщення біологічних лабораторій одних країн на території інших країн у безпосередній близькості до третіх країн".
Відсилаючись до давньої кремлівської лінії про те, що Росію нібито оточує мережа "американських біолабораторій", Захарова заявила, що такі лабораторії слід поставити під контроль не лише тої держави, на чиїй території вони існують, але й "тої держави, що оточена цими біологічними лабораторіями".
За кілька днів представник МЗС Китаю Генг Шуан висловив солідарність з коментарями Захарової, що, як видається, є частиною останнього раунду словесної війни Китаю зі США через COVID-19.
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"США створили численні біологічні лабораторії на території колишнього Радянського Союзу, що спричинило серйозне занепокоєння серед населення цих держав та сусідніх країн", заявив пан Генг.
З того часу твердження про Україну поширили кілька прокремлівських або підконтрольних Кремлю ЗМІ, зокрема внутрішні російські, як от "Комсомольская правда" та "Независимая газета", а також англомовний сайт російського новинного агентства Sputnik.
"Біозброя"
Історію також підхопили російські підконтрольні Кремлю телеканали, додавши власний сюжетний поворот.
Ток-шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", що виходить на державному телеканалі "Росія-1", 26 квітня показало виступ Кузьміна, який висловив свої обвинувачення щодо лабораторій в ефірі телеканалу NewsOne.
Слова депутата аналізував регулярний гість програми, політик і політолог-сталініст Сергій Кургінян, який заявив, що лабораторії Пентагону, на кшталт тих, що нібито працюють в Україні, виготовляють бактеріологічну зброю, роблячи наявні віруси більш небезпечними.
"Вони там вірусом Ебола займаються? - спитав політолог. - Вони думають, як його лікувати? Що за маячня. Вони думають, як посилити цей вірус, що в нього ще врізати, що ще поставити, щоб його вбивча сила була сильнішою ".
Знову ж таки, відповідно до наративу про те, що Росію оточили "американські біолабораторії", він припустив зв'язок між українськими лабораторіями та Росією, задавши питання: "Навіщо треба підсувати всі ці лабораторії так близько до нашого кордону?"
Ведучий Володимир Соловйов навіть не спробував засумніватися в теорії Кургіняна. Натомість, він підіграв йому, заявивши перед його коментарями, що "в Україні ніхто точно не знає, чим займаються ці лабораторії ".
Схожі слова використав у підводці ведучий щотижневого ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1", де сюжет на цю тему вийшов 30 квітня. Він також додав новий елемент, припустивши зв'язок із COVID-19.
Заявивши, що українська влада "не знає або не каже про те, чим саме займаються" в лабораторіях, ведучий Євгеній Попов додав: "Звичайні українці, звісно, непокояться, тому що спалахи захворювань по всій країні, які не можна пояснити, можуть бути пов'язаними саме з діяльністю американських лабораторій, оскільки за деякими даними, в подібних лабораторіях досліджують коронавіруси тварин, зокрема летючих мишей".
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