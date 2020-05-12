За "антипарад" 9 травня: в Білорусі арештували сотні онлайн-критиків Лукашенка
Білоруські правозахисники повідомляють, що напередодні та після Дня перемоги влада країни затримала понад 100 опозиційних блогерів, журналістів і підписників каналів, які критикують владу та Олександра Лукашенка, повідомляє кореспондент ВВС у Мінську Тетяна Мельничук.
Люди критикували дії влади, яка провела масштабний військовий парад на 9 травня попри пандемію коронавірусу.
Затримані брали участь в онлайн-стрімах, в яких розповідали про ситуацію в регіонах країни.
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Одного із затриманих, блогера Сергія Петрухіна, відправили в камеру на 15 діб, не дочекавшись викликаної в суд бригади швидкої допомоги. В нього висока температура та підозра на коронавірус, але тест йому не зробили.
На суді Петрухін розповів журналістам і правозахисникам, що в ізоляторі тимчасового утримання разом з ним були й інші люди з підвищеною температурою.
За даними міністерства охорони здоров'я Білорусі, на 11 травня тут виявили 23 906 осіб з позитивним тестом на Covid-19. За останню добу зафіксували 933 нових випадків.
Статистику по містах і регіонах країни влада не публікує.
"Країна для життя"
Сергія Петрухіна затримали за 350 кілометрів від рідного Бреста, в Мінській області - він намагався доїхати на зустріч з іншим блогером Сергієм Тіхановським. Той став популярним як організатор стрімів з критичними висловлюваннями про політику Олександра Лукашенка і життя в країні.
Тіхановський проводив стрім в регіонах, куди поїхав по не самих головних дорогах в автобудинку з написом "Країна для життя".
Гасло "Білорусь - країна для життя" активно використовувало в соціальній рекламі білоруське телебачення, але бесіди блогера Тіхановського з жителями малих міст явно суперечили пафосу офіційної пропаганди.
"Держава невдоволена людьми, люди незадоволені державою. Треба це змінювати. Я не хочу винаходити ніякий білоруський велосипед. Я просто хочу нормально жити. Як в Польщі, як в Німеччині, як в Фінляндії. Щоб мені було не соромно говорити, що я білорус", - говорив на акції в Гомелі прихильник Тіхановського, який назвався Михайлом.
Люди в Білорусі, як правило, не називають свої імена, побоюючись репресій з боку влади.
YouTube-канал Сергія Тіхановського почав працювати рік тому, деякі викладені на ньому відео збирають понад 140 тис. переглядів.
Тіхановського 6 травня затримали під Могилевом, на південному сході Білорусі. Команду блогера спробували взяти під варту під час зустрічі з підписниками його каналу, але тоді співробітникам міліції фізично перешкодили глядачі.
З вимогою звільнити Тіхановського у різних регіонах Білорусі на імпровізовані акції вийшли його колеги-блогери, глядачі YouTube-каналу і журналісти, що висвітлювали стихійні протести. Багатьох з них затримали.
Затримання в регіонах
У Бобруйську затримали прихильників Тіхановського, які намагалися організувати "антипарад" 9 травня, коли в Мінську офіційно масовими заходами відзначали День перемоги.
За інформацією позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру "Весна", в різних регіонах Білорусі затримали більше 100 осіб.
Цю інформацію підтверджують Білоруська асоціація журналістів і місцева преса.
Суди над активістами, правозахисниками, журналістами та учасниками зустрічей каналу "Країна для життя" 11 травня проходили в 12 містах Білорусі.
Протестна активність підписників і прихильників регіональних блогерів-критиків виявилася несподіваною як для влади, так і для опозиційних білоруських партій і структур.
Конкурент Лукашенка
"Чорт з табакерки" назвав цих активістів аналітик "Білоруських новин" Олександр Класьковський.
"З традиційною опозицією влади давно навчилися боротися. Тіхановський - це зовсім інший стиль, формат, інші гасла. Це живий діалог і зворотний зв'язок, це мова вулиці.
Його стихійні зібрання, мабуть, нагадують владі про феномен "дармоїдських" протестів 2017 року.
Тому і поспішають затримувати тих, хто тусується з блогером, поки з іскри не зайнялося полум'я ", - зазначає Класьковський.
Сергій Тіхановський оголосив про намір брати участь у висуванні на пост президента Білорусі.
Але, перебуваючи під арештом, автор YouTube-каналу "Країна для життя" ризикує не зареєструвати ініціативну групу для збору підписів на свою підтримку.
Старт президентської кампанії відбувся напередодні Дня перемоги, а самі вибори призначені на 9 серпня. Подати документи до Центрвиборчкому для реєстрації ініціативної групи зі збору підписів на висунення кандидатом треба до 15 травня.
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