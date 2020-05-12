За "антипарад" 9 травня: в Білорусі арештували сотні онлайн-критиків Лукашенка

  • 12 травня 2020
Лукашенко вирішив не відмовлятися від параду навіть під час пандемії Копирайт изображения Getty Images

Білоруські правозахисники повідомляють, що напередодні та після Дня перемоги влада країни затримала понад 100 опозиційних блогерів, журналістів і підписників каналів, які критикують владу та Олександра Лукашенка, повідомляє кореспондент ВВС у Мінську Тетяна Мельничук.

Люди критикували дії влади, яка провела масштабний військовий парад на 9 травня попри пандемію коронавірусу.

Затримані брали участь в онлайн-стрімах, в яких розповідали про ситуацію в регіонах країни.

Одного із затриманих, блогера Сергія Петрухіна, відправили в камеру на 15 діб, не дочекавшись викликаної в суд бригади швидкої допомоги. В нього висока температура та підозра на коронавірус, але тест йому не зробили.

На суді Петрухін розповів журналістам і правозахисникам, що в ізоляторі тимчасового утримання разом з ним були й інші люди з підвищеною температурою.

За даними міністерства охорони здоров'я Білорусі, на 11 травня тут виявили 23 906 осіб з позитивним тестом на Covid-19. За останню добу зафіксували 933 нових випадків.

Статистику по містах і регіонах країни влада не публікує.

"Країна для життя"

Сергія Петрухіна затримали за 350 кілометрів від рідного Бреста, в Мінській області - він намагався доїхати на зустріч з іншим блогером Сергієм Тіхановським. Той став популярним як організатор стрімів з критичними висловлюваннями про політику Олександра Лукашенка і життя в країні.

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Image caption Брестський блогер Сергій Петрухін

Тіхановський проводив стрім в регіонах, куди поїхав по не самих головних дорогах в автобудинку з написом "Країна для життя".

Гасло "Білорусь - країна для життя" активно використовувало в соціальній рекламі білоруське телебачення, але бесіди блогера Тіхановського з жителями малих міст явно суперечили пафосу офіційної пропаганди.

"Держава невдоволена людьми, люди незадоволені державою. Треба це змінювати. Я не хочу винаходити ніякий білоруський велосипед. Я просто хочу нормально жити. Як в Польщі, як в Німеччині, як в Фінляндії. Щоб мені було не соромно говорити, що я білорус", - говорив на акції в Гомелі прихильник Тіхановського, який назвався Михайлом.

Люди в Білорусі, як правило, не називають свої імена, побоюючись репресій з боку влади.

YouTube-канал Сергія Тіхановського почав працювати рік тому, деякі викладені на ньому відео збирають понад 140 тис. переглядів.

Тіхановського 6 травня затримали під Могилевом, на південному сході Білорусі. Команду блогера спробували взяти під варту під час зустрічі з підписниками його каналу, але тоді співробітникам міліції фізично перешкодили глядачі.

З вимогою звільнити Тіхановського у різних регіонах Білорусі на імпровізовані акції вийшли його колеги-блогери, глядачі YouTube-каналу і журналісти, що висвітлювали стихійні протести. Багатьох з них затримали.

Затримання в регіонах

У Бобруйську затримали прихильників Тіхановського, які намагалися організувати "антипарад" 9 травня, коли в Мінську офіційно масовими заходами відзначали День перемоги.

За інформацією позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру "Весна", в різних регіонах Білорусі затримали більше 100 осіб.

Цю інформацію підтверджують Білоруська асоціація журналістів і місцева преса.

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Суди над активістами, правозахисниками, журналістами та учасниками зустрічей каналу "Країна для життя" 11 травня проходили в 12 містах Білорусі.

Протестна активність підписників і прихильників регіональних блогерів-критиків виявилася несподіваною як для влади, так і для опозиційних білоруських партій і структур.

Конкурент Лукашенка

"Чорт з табакерки" назвав цих активістів аналітик "Білоруських новин" Олександр Класьковський.

"З традиційною опозицією влади давно навчилися боротися. Тіхановський - це зовсім інший стиль, формат, інші гасла. Це живий діалог і зворотний зв'язок, це мова вулиці.

Його стихійні зібрання, мабуть, нагадують владі про феномен "дармоїдських" протестів 2017 року.

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Тому і поспішають затримувати тих, хто тусується з блогером, поки з іскри не зайнялося полум'я ", - зазначає Класьковський.

Сергій Тіхановський оголосив про намір брати участь у висуванні на пост президента Білорусі.

Але, перебуваючи під арештом, автор YouTube-каналу "Країна для життя" ризикує не зареєструвати ініціативну групу для збору підписів на свою підтримку.

Старт президентської кампанії відбувся напередодні Дня перемоги, а самі вибори призначені на 9 серпня. Подати документи до Центрвиборчкому для реєстрації ініціативної групи зі збору підписів на висунення кандидатом треба до 15 травня.

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