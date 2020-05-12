Росія виходить з жорсткого карантину, попри рекордну кількість хворих

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Президент Росії Володимир Путін повідомив про послаблення загальнонаціонального карантину через коронавірус з 12 травня, а бізнес має повернутись до роботи.

"Неробочі дні", які вводили для стримування вірусу, тривали шість тижнів.

Пом'якшення обмежень торкнеться всіх секторів економіки, заявив Путін, але деякі регіони можуть утримувати більш жорсткий контроль, якщо це необхідно.

Зараз Росія посідає третє місце за кількістю підтверджених інфікованих у світі.

Протягом останніх 24 годин виявили рекордне щоденне зростання - 11656 випадків. Загальна кількість хворих у Росії досягла 221 344.

Це означає, що зараз у Росії більше підтверджених випадків, ніж у Італії та Великій Британії.

Лише Іспанія та США повідомили про більшу кількість інфікованих.

Однак порівняння між країнами не завжди точні через різні чинники, такі як рівень тестування.

За офіційними даними, у Росії від вірусу померли 2 099 людей.

Але деякі експерти ставлять під сумнів низьку цифру і вважають, що смертей від вірусу набагато більше.

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11 травня суттєві пом'якшення карантину почали діяти в Україні - попри те, що кількість нових випадків захворювання не зменшуєься.

Що сказав Путін

У телевізійному зверненні російський лідер оголосив про припинення шести тижнів загальнодержавних обмежень, які, за його словами, дозволили країні підготувати свою систему охорони здоров'я та врятувати "багато тисяч життів".

"Починаючи з 12 травня, національний період неробочих днів закінчиться для всіх галузей економіки", - сказав Путін.

Однак, окремі регіони зможуть утримувати жорсткі правила за необхідності.

Великі публічні заходи залишаються забороненими, і люди все ще повинні дотримуватися "суворих санітарних вимог", але в інтересах кожного "економіка швидко" повернеться до нормального стану, сказав він

Звернення Путіна відбулось лише через кілька днів після того, як мер Москви Сергій Собянін продовжив суворі обмеження в столиці до 31 травня.

Хоча будівельні та промислові працівники повинні повернутися на роботу до міста, кожен повинен носити маски та рукавички в магазинах та в громадському транспорті.

Мешканці досі не можуть вийти з дому, окрім як за продуктами чи для вигулу собаки, вони також повинні мати цифровий дозвіл на подорож.

Москва є епіцентром спалаху в Росії, де зафіксували більше половини офіційних підтверджених випадків захворювання та смертей.

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