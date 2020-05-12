В Україні зафіксували набагато менше нових хворих на коронавірус

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Станом на ранок 12 травня в Україні лабораторно підтвердили 16 023 випадків коронавірусної інфекції, найбільше нових хворих - 72 людей - у Чернівецькій області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу зафіксували 375 нових випадків - на 41 менше, ніж учора. За це час померли 17 людей, а 85 пацієнтів одужали.

За минулу добу зробили 5678 ПЛР-тестів, а за день до цього - 5157.

Це дещо менше, ніж у попередні дні - 9 травня робили 7301 тест, а 8 травня - 7938 тестів.

Загалом за час спалаху в Україні одужали 3373 людини, а померли - 425.

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Найбільша кількість нових випадків у Чернівецькій області - 72, Рівненській - 50 та в Києві - 59.

Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (86%). Переважна більшість із них мали супутні хвороби - серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

Від початку епідемії в Україні зробили 187 230 ПЛР-тести на коронавірус.

11 травня уряд послабив умови карантину по всій країні.

Зокрема, дозволили працювати низці дрібних бізнесів у сфері торгівлі та послуг, а також відкрили доступ до парків у режимі не більше двох осіб в одній групі.

12 травня подібні заходи починають діяти і в столиці, але в деяких регіонах, таких як Буковина, послаблення поки не запрацюють.

Поки що карантин офіційно діє до 22 травня.

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