Пожежа у російській коронавірусній лікарні: загинули 5 хворих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Причиною пожежі могло стати перевантаження апарату штучної вентиляції легенів

У відділі реанімації лікарні святого Георгія у Санкт-Петербурзі сталась пожежа, в якій загинули п'ять людей.

Ця частина лікарні перепрофільована для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

За даними російських ЗМІ, причиною пожежі стало перевантаження апарату штучної вентиляції легенів.

Пресслужба міського управління МНС Росії повідомило, що у пожежі загинули 5 пацієнтів.

З лікарні евакуювали 150 людей.

За даними джерел агенції "Інтерфакс", загиблі були заражені Covid-19.

"Епіцентр пожежі був у реанімації на шостому поверсі. Це так звана "червона зона", там лікують хворих новою коронавірусною інфекцією. Попередньо, загорівся апарат ШВЛ", - повідомило джерело "Інтерфакса".

"Апарати ШВЛ працюють на межі. За попередніми даними, відбулось перевантаження й апарат загорівся", - додав він.

Санкт-Петербург займає третє місце серед регіонів Росії за кількістю заражених. Станом на понеділок, там було 7711 хворих, 56 людей померли.

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