Коронавірус може лишитися з нами назавжди, застерігає ВООЗ

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Коронавірус, "можливо, ніколи не зникне", попередила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Голова програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що спроби спрогнозувати, коли зникне вірус, можуть бути марними.

Він додав, що навіть якщо науковці знайдуть вакцину, боротьба з вірусом потребуватиме "величезних зусиль".

За офіційними даними, від коронавірусу у всьому світі померли майже 300 000 людей. Загалом зафіксовано понад 4,3 мільйона випадків.

Що каже ВООЗ?

"Важливо сказати про це вголос: цей вірус може стати просто ще одним ендемічним вірусом у наших громадах, і він може ніколи не згаснути", - заявив доктор Раян на віртуальній пресконференції у Женеві.

"ВІЛ не зник, але ми навчилися співіснувати з цим вірусом", - каже він.

Пан Раян також додав, що не вірить, що "хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне".

Зараз у стадії розробки перебувають понад 100 потенційних вакцин, але, зазначив Раян, існують і такі хвороби як кір, які досі не пішли геть, хоч від них існують вакцини.

Ці застереження пролунали на фоні того, як деякі країни почали поступово послаблювати карантин, а їхня влада вирішує, як і коли почати відновлювати свою економіку.

Втім, у ВООЗ наголосили, що не існує гарантованого способу послабити обмеження так, щоб не спровокувати другу хвилю інфекції.

"Існує певне магічне мислення - що карантин спрацював ідеально і що вихід із нього теж буде чудовим. Обидві ці думки сповнені небезпек", - додав доктор Раян.

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