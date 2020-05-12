Відновлення польотів: пасажирам Ryanair доведеться проситися в туалет

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Пасажирам Ryanair доведеться просити, щоб піти до туалету, оскільки авіакомпанія запроваджує нові заходи безпеки.

Перевізник планує відновити 40% рейсів з 1 липня, за умови скасування обмежень на подорожі та запровадження заходів безпеки в аеропортах.

Авіакомпанія виконуватиме майже 1 000 рейсів на день і планує повернути майже всю маршрутну мережу, яку мала до пандемії Covid-19.

Серед інших нововведень - маски для обличчя, які мають носити усі пасажири та екіпажі, а також безготівкові транзакції на борту.

Черги до туалету будуть заборонені під час польотів, і пасажири повинні будуть просити про використання туалету у членів екіпажу.

Ryanair просить пасажирів реєструватися онлайн та брати менше речей на борт, а також завантажувати свій посадковий талон у смартфон.

В аеропорту усім мірятимуть температуру, а маски для обличчя будуть обов'язковими скрізь у терміналах та літаках.

У компанії кажуть, що використовують у своїх літаках повітряні фільтри, подібні до тих, що застосовують у реанімаційних відділеннях в лікарнях, і що всі внутрішні поверхні в літаках дезінфікують щоночі.

Після запровадження обмежень у березні Ryanair здійснював лише 30 рейсів на день в Ірландії, Британії та Європі.

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Соціальна дистанція "не потрібна"

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі, який минулого місяця заявив, що залишити середнє місце порожнім для збереження соціальної дистанції - це "ідіотизм", каже, що планує продати якомога більше місць цього літа.

"Бізнес функціонує лише тоді, коли ми можемо продати більшість місць на більшості рейсів", - сказав він.

"Ми розуміємо, що у липні та серпні коефіцієнти завантаження будуть нижчими, але соціальна дистанція нам не потрібна", - вважає пан О'Лірі.

"Насправді уряд вже рекомендував, коли зберігати соціальну дистанцію неможливо, носити маски для обличчя. Це ефективний захід проти поширення Covid-19, а не неефективні заходи на кшталт 14-денної самоізоляції, якої все одно ніхто не буде дотримуватися".

Він додав, що рейси у липні та серпні будуть в основному перевозити "багато британських сімей, які їдуть за кордон на двотижневий відпочинок".

У понеділок Віллі Волш, виконавчий директор компанії British Airways, заявив, що нові правила карантину означають, що його компанії доведеться переглянути свої план щодо відновлення 50% рейсів до липня.

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