Копирайт изображения Getty Images

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив інформаційним агенціям, що захворів на коронавірус і перебуває в лікарні. На початку квітня журналісти звернули увагу на те, що у пана Пєскова на піджаку з'явився бейдж - так званий блокатор вірусів.

"Так, захворів. Лікуюся", - відповів пан Пєсков на запитання "Інтерфаксу" про його самопочуття.

За його словами, він вже у лікарні, пише "РИА Новости".

Агенції ТАСС пан Пєсков сказав, що особисто контактував з президентом Володимиром Путіним понад місяць тому.

У дружини пана Пескова Тетяни Навки також виявили коронавірус. Як вона повідомила "Інтерфаксу", у них з чоловіком "все гаразд", але вони вирішили госпіталізуватися, щоб "не наражати на ризик усю нашу сім'ю".

"Загалом мій стан набагато кращий, я оговталася за два дні, і вже немає жодних симптомів, температури. Ми перебуваємо під наглядом хороших лікарів, усе гаразд. Дмитра Сергійовича і мене продовжують лікувати", - розповіла пані Навка.

"Говорили, що жінки переносять цю хворобу легше, мабуть, це так і є", - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що коронавірусною інфекцією заразилися троє членів уряду Росії, зокрема прем'єр Михайло Мішустін.

Володимир Путін з квітня перебуває у режимі самоізоляції у підмосковній резиденції Ново-Огарьово. Він перервав цей карантинний режим 9 травня, щоб приїхати до Вічного вогню і виступити перед громадянами зі зверненням з нагоди перемоги у Великій Вітчизняній війні. Путін також побував у Кремлі.

Повідомивши про те, що заразився Covid-19, Пєсков також розповів, що в середу пан Путін, як очікують, проведе нараду з підтримки авіагалузі.

Традиційне спілкування речника президента з журналістами в режимі конференцколла відбулося 6 травня, звертає увагу видання "Проект".

На початку квітня журналісти звернули увагу на те, що у пана Пєскова на піджаку з'явився бейдж - так званий блокатор вірусів. "Це я сам в аптеці купив", - сказав тоді чиновник ТАСС. Наукових досліджень, що описують ефективність подібних аксесуарів, не існує.

"Знаєте, кожен зараз носить все що можна з точки зору якихось превентивних засобів", - пояснював пізніше пан Пєсков. Бейдж він після цього носити перестав - принаймні на публіці.

Напередодні пан Путін оголосив, що в Росії не будуть продовжувати неробочі дні. Регіони Росії почали поступово пом'якшувати режими самообмежень. У Москві почали працювати будівництва і промислові підприємства. Водночас у російській столиці ввели обов'язкове носіння масок і рукавичок.

Росія у вівторок вийшла на друге місце за кількістю випадків коронавіруса.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!