Як кореспондент ВВС їздить в офіс на велосипеді через увесь Київ
- 12 травня 2020
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Через карантин в Києві та зупинку громадського транспорту журналіст ВВС News Україна Віталій Червоненко пересів на велосипед і щодня їздить з Оболоні в урядовий квартал на Печерськ на роботу.
В Києві не працює метро, а наземний громадський транспорт обслуговує пасажирів зі спеціальними дозволами та в обмеженій кількості.
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