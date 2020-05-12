Як кореспондент ВВС їздить в офіс на велосипеді через увесь Київ

Через карантин в Києві та зупинку громадського транспорту журналіст ВВС News Україна Віталій Червоненко пересів на велосипед і щодня їздить з Оболоні в урядовий квартал на Печерськ на роботу.

В Києві не працює метро, а наземний громадський транспорт обслуговує пасажирів зі спеціальними дозволами та в обмеженій кількості.

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