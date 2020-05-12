У Росії дві дівчини заявили про зґвалтування. Їх звинуватили в порушенні самоізоляції - ЗМІ

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На двох дівчат у Красноярську склали адмінпротоколи - після того, як вони заявили, що стали жертвами зґвалтування. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як пишуть "РИА Новости", наприкінці квітня до правоохоронців звернулися дві дівчини - 17 і 18 років. Вони розповіли, що чоловік поцупив в них ювелірні вироби та мобільні телефони, а згодом "вчинив з ними насильницькі дії сексуального характеру".

Чоловіка зрештою знайшли, передає агенство ТАСС. Ним виявився раніше судимий чоловік 1964 року народження. Щодо нього наразі відкрито п'ять кримінальних справ.

Проте претензії в поліцейських виникли не лише до затриманого, а й до дівчат, які до них звернулися, - через порушення ними режиму самоізоляції, який діє в Красноярську з 1 квітня.

"Працівники поліції зібрали матеріал щодо порушення режиму самоізоляції як щодо двох дівчат, так і щодо чоловіка. Матеріали зібрані, їх передано в адміністрації району", - йдеться в повідомленні поліції Красноярська.

Там додали, що перебувати на вулиці без поважної причини в місті наразі не можна.

Росія - друга у світі за кількістю хворих на коронавірус

Росія наразі посідає друге місце у світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу - станом на 12 травня тут виявили вже 232 тисячі хворих, понад 11 тисяч - лише за останню добу. Понад 2 тисяч пацієнтів померли.

Більше зареєстрованих випадків - лише у США (1,3 мільйона). Понад 80 тисяч із них - летальні.

Напередодні стало відомо, що коронавірус виявили, зокрема, і в прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. За його словами, він перебуває в лікарні, але жодних симптомів "вже не має".

До цього Covid-19 також підтвердили у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

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