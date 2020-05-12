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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій не виключив, що транспорт може запрацювати найближчим часом.

"Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу", - цитує пана Криклія пресслужба відомства.

Проте, за його словами, навіть якщо це станеться, то лише за умови дотримання протиепідеміологічних заходів: масочного режиму, дезінфекції, обмеження кількості пасажирів.

Цю заяву Криклій зробив під час зустрічі з міжнародними пасажирськими автоперевізниками.

Але міністр не уточнив, чи йдеться про відновлення роботи міжнародного транспорту чи усього транспорту загалом.

Очільник Мінінфраструктури також розповів, що його відомство вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення перевезень.

"Спільно з Міністерством охорони здоров'я ми обговорюємо й опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту".

Раніше посадовці різного рівня міркували, що транспорт в Україні точно не запрацює раніше кінця травня. Влада побоюється, що раннє відновлення його роботи загрожує новим спалахом епідемії, ситуація з якою поки що не стабілізувалася.

В останню чергу запускатимуть метро. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко припускав, що це може статися наприкінці червня - на початку липня.

Та навіть коли це відбудеться, скористатися метро зможуть не всі, розповідав прем'єр Денис Шмигаль: cпершу воно працюватиме лише для окремих категорій громадян і їздитиме з обмеженнями.

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