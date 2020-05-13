94-річного експрезидента Франції звинуватили в домаганнях. Він заперечує

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Паризька прокуратура розпочала розслідування щодо експрезидента Франції Велері Жискар Д'Естена, якого звинуватили в домаганнях. Сам він все заперечує.

Скаргу на 94-річного експрезидента подала німецька журналістка Анн-Катрін Штраке. За її словами, у 2018 році Жискар Д'Естен торкався її сідниць під час інтерв'ю.

37-річна журналістка звернулася до правоохоронців 10 березня. Вона заявила, що її рішенню посприяв міжнародний рух #MeToo, учасниці якого борються з сексуальними домаганнями.

Версія Анн-Катрін Штраке

У грудні 2018 року Штраке відправилася до Парижа, щоб взяти інтерв'ю в Жискар Д'Естена для німецького телеканалу WDR.

Вона розповідає, що після розмови попросила експрезидента сфотографуватися з нею і всією знімальною групою. Саме під час зйомки, каже журналістка, Жискар Д'Естен нібито спершу обійняв її за талію, а потів опустив руки на сідниці жінки. За її словами, вона спробувала відштовхнути його руку, але в неї не вийшло.

Жискар Д'Естену на той момент було 92 роки.

Після зйомки, розповідає журналістка, експрезидент запропонував їй подивитися на фотографії, розвішані в його кабінеті. В цей момент він нібито ще раз торкнувся її сідниць. Коли вона спробувала відійти, він зробив те саме утретє, розповідає Штраке.

"Я спробувала забрати його руку, але мені не вдалося - я навіть здивувалася, наскільки він сильний", - згадує жінка. Інцидент вона описує як "дуже неприємний".

Під кінець зустрічі Жискар Д'Естен поцілував журналістку в щоку і на прощання побажав їй "приємних сновидінь" німецькою мовою.

Телеканал WDR заявив, що знає про інцидент і що підтримує скаргу пані Штраке.

Що кажуть представники експрезидента

Газета The New York Times отримала заяву адвокатів Жискар Д'Естена, в якій йдеться, що він не пам'ятає інциденту, про який говорить німецька журналістка.

Також юристи зазначили, що експрезидент розглядає можливість подання зустрічного позову за "низькі й образливі напади" на нього.

Заяву представників Жискар Д'Естена оприлюднило і німецьке видання Suddeutsche Zeitung, в яких так само йдеться, що експрезидент не пам'ятає, що сталося під час його зустрічі з пані Штраке.

"Якби ці твердження були правдивими, йому, звісно, було б дуже шкода. Але він про це нічого не пам'ятає".

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