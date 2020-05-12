Речник Путіна захворів - чому Росія виходить з карантину? Випуск новин 12.05.2020
У випуску 12 травня:
- Адаптивний карантин - що воно таке? І чому Росія скасовує обмеження, коли кількість інфікованих коронавірусом щодня зростає, а до числа пацієнтів COVID-19 долучився речник Путіна;
- Британія почне повертатися до нормального життя, але обережно: репортаж з реанімаційного відділення в Шотландії;
- Експрес-тест за 200 євро - таке пропонують усім, хто прилітає до Відня: репортаж нашої кореспондентки;
- І додому через океан - на вітрильнику: історія британця, який записався в екіпаж гоночної яхти, щоби повернутися до Європи з Карибів.
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