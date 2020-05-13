Кількість хворих на пневмонію в Україні зменшилася у рази - міністр
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про суттєве зменшення кількості хворих на пневмонію в Україні та "коридор коронавірусу".
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"Маємо гарну статистику хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували 800-900 людей з пневмонією на добу по Україні незалежно від симптоматики, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 на добу", - відзначив міністр.
"Все ж такі наші карантинні заходи дають свій ефект і ми це бачимо по статистиці", - додав Максим Степанов.
Що з коронавірусом
За минулу добу в Україні зафіксували 402 нових випадки зараження коронавірусом.
Це на 27 більше, ніж учора.
"Збільшуючи кількість тестувань, ми ще не переходили планку більше 600 хворих на добу", - відзначив міністр.
За його словами, Україна вже три тижні перебуває у "коридорі 400-600 хворих на добу".
Загалом в Україні зафіксували 16425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
439 людей померло — 14 смертей за добу.
3716 пацієнтів одужало за весь час.
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