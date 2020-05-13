Кількість хворих на пневмонію в Україні зменшилася у рази - міністр

Копирайт изображения УНІАН Image caption 11 травня уряд послабив умови карантину по всій країні, але загальні обмеження все ще діятимуть щонайменше до 22 травня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про суттєве зменшення кількості хворих на пневмонію в Україні та "коридор коронавірусу".

"Маємо гарну статистику хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували 800-900 людей з пневмонією на добу по Україні незалежно від симптоматики, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 на добу", - відзначив міністр.

"Все ж такі наші карантинні заходи дають свій ефект і ми це бачимо по статистиці", - додав Максим Степанов.

Що з коронавірусом

За минулу добу в Україні зафіксували 402 нових випадки зараження коронавірусом.

Це на 27 більше, ніж учора.

"Збільшуючи кількість тестувань, ми ще не переходили планку більше 600 хворих на добу", - відзначив міністр.

За його словами, Україна вже три тижні перебуває у "коридорі 400-600 хворих на добу".

Загалом в Україні зафіксували 16425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

439 людей померло — 14 смертей за добу.

3716 пацієнтів одужало за весь час.

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