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Компанія Twitter вирішила дозволити своїм співробітникам працювати з дому постійно.

Там розповіли, що їхні 5 тисяч людей працюють з дому ще з початку березня.

Такі зміни виявилися настільки успішними, що у Twitter хочуть, щоб віддалений режим роботи продовжувався і надалі - для тих, хто може виконувати свої завдання з дому.

"Ми в унікальній позиції..., щоб дозволити нашим людям працювати з дому. Кілька останніх місяців довели, що ми справді це можемо зробити", - йдеться у листі від керівника Twitter Джека Дорсі до працівників.

"Тож якщо функції та можливості співробітників дозволяють виконувати роботу з дому, то якщо вони хочуть - можуть працювати так постійно, ми це запровадимо", - додав він.

Водночас працівники, які не можуть постійно працювати з дому, повернуться в свої офіси до кінця року, але "не раніше вересня".

Загалом у Twitter 35 офісів по всьому світу, зокрема центральний у Сан-Франциско, а також є відділення у Лондоні, Сингапурі та Делі.

Кілька інших компаній, такі як Facebook і Google, також дозволили своїм командам працювати відділено до кінця 2020 року.

Медики ж попереджають, що при роботі з дому важливо постійно рухатися та змінювати робочі пози, щоб не боліла спина та голова.

Наприклад, можна обладнати стояче робоче місце і половину часу працювати стоячи, а половину - сидячи.

А екран комп'ютеру корисно тримати на рівні очей, щоб не згорблюватися.

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