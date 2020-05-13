Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінка пережила епідемію "іспанки" у 1918-1919 роках, а тепер й епідемію коронавірусу

113-річна Марія Браньяс, яку вважають найстарішою жінкою в Іспанії, офіційно одужала від коронавірусної хвороби.

COVID-19 у неї діагностували ще у березні.

Вона провела кілька тижнів у самоізоляції й згодом змогла перемогти хворобу.

У жінки проявилися лише м'які симптоми недуги.

Таким чином Марія Браньяс змогла пережити і епідемію "іспанського грипу" ("іспанки") у 1918-1919 роках, громадянську війну в Іспанії у 1936-1939 роках, Другу світову війну і тепер - пандемію коронавірусу.

"Зараз з нею все добре, вона почувається чудово й хоче розмовляти, пояснювати, ділитися враженнями", - написала її дочка.

Марія Браньяс народилася у 1907 році в Мексиці, потім переїхала до Сан-Франциско, а під час Першої світової війни перебралася зі своїм батьком іспанським журналістом до каталонської провінції Жирона.

Вона виростила трьох дітей, одному з яких нещодавно виповнилося 86 років.

Також у Марії 11 онуків (найстаршому вже 60 років) та 13 праправнуків.

Останні 20 років вона прожила у будинку для літніх у місті Олот.

Минулого року, говорячи з виданням La Vanguardia жінка зізнавалася: " Просто жила, це все що я робила".

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