Кличко просить уряд відкрити метро з 25 травня

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наземний транспорт у столиці почне відновлювати нормальну роботу з 22 травня, а про відкриття метро з 25 травня він проситиме уряд. Все через транспортний колапс.

"Я звертаюсь до уряду - після 22 травня, а точніше з 25 травня (бо 22 - це п'ятниця, а потім два вихідних), дозволити відновити роботу метро в столиці" - заявив Віталій Кличко.

Він додав, що це буде за умови того, що ситуація з пандемією не погіршиться.

"Столична влада не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього - поки уряд не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах. Але сьогодні, коли все більше людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро", - наголосив мер Києва.

Він також назвав "абсолютно утопічною" ідею спецперепусток у метро - "ми створимо страшенні натовпи і буде ще гірше".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метро має працювати без спецперепусток, вважає Кличко

"Метро має відкритися для роботи в звичайному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці", - відзначив Віталій Кличко.

Водночас він закликав бути відповідальними у метро і транспорті: дотримуватися дистанції, обов'язково носити маски і рукавички та їздити лише на роботу і у нагальних справах.

"Інакше буде інфекційний вибух", - попередив Віталій Кличко.

Раніше у середу міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів журналістам, що уряд поки що не говорить про конкретні дати відновлення метро.

Метро у Києві закрите з 17 березня через пандемію коронавірусу.

Відновлення наземного транспорту

Перед цим Віталій Кличко анонсував відновлення нормальної роботи наземного громадського транспорту - перш за все, трамваїв і тролейбусів.

"Плануємо після 22 травня відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі", - розповів мер столиці і пояснив це транспортним колапсом, який почався після перших пом'якшень карантину з 11 травня.

Він додав, що робота наземного транспорту відновлюватиметься поступово.

"Постійно будемо нарощувати кількість рухомого складу. У першу чергу електротранспорту - трамваїв і тролейбусів", - пояснив Віталій Кличко.

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