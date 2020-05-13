Копирайт изображения AFP Image caption "Майнінг" криптовалют потребує великих витрат електроенергії

Виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що уряд дійсно розглядає можливість використання потужностей атомних станцій для роботи "дата-центрів".

Вона пояснила, що це стало нагально через різке падіння попиту на електроенергію на тлі карантину та скорочення виробництва. Але, за словами пані Буславець, пропозиції про таке використання АЕС надходили і раніше.

"До "Енергоатому" ще восени зверталися потенційні інвестори з пропозицією на 800 МВт потужності інвестувати в такий дата-центр (або центр обробки даних), для того, щоб у компанії була можливість реалізовувати надлишкову енергію", - заявила урядовець на брифінгу в середу.

На початку травня у соцмережах оприлюднили доручення за підписом пані Буславець, у якому йшлося про те, щоб "Енергоатом" розглянув можливість "проєкту майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними станціями".

Тоді багато хто з оглядачів сприйняли це як фейк або жарт.

Проте, як твердить керівниця відомства, це питання дійсно "відпрацьовується разом із Мінцифри".

"Якщо це буде підготовлено і реалізовано, - це буде добрим сигналом для інвесторів, щоб в нашій країні реалізувати подібні проєкти", - твердить Ольга Буславець.

Натомість експерти пропонують Міненерго спочатку спробувати вирішити проблеми галузі у традиційний спосіб, збалансувавши інтереси споживачів та виробників електроенергії.

Кризові явища в українській енергетиці, які стали помітними наприкінці минулого року, особливо загострилися на тлі карантину і уповільнення економіки.

І населенню, і промисловості не потрібно стільки енергії, скільки виробляють підприємства енергетичного сектора.

Щоб виправити ситуацію, міністерство енергетики переглянуло баланс і вирішило скоротити частку дешевої електроенергії, що її виробляють АЕС, які входять до державного підприємства "Енергоатом", але не зменшило частку приватних виробників відновлювальної енергії, яка є набагато дорожчою.

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