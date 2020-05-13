Ольга Буславець підтвердила ідею "майнінгу" на АЕС

  • 13 травня 2020
"Майнінг" криптовалют потребує великих витрат електроенергії Копирайт изображения AFP
Image caption "Майнінг" криптовалют потребує великих витрат електроенергії

Виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що уряд дійсно розглядає можливість використання потужностей атомних станцій для роботи "дата-центрів".

Вона пояснила, що це стало нагально через різке падіння попиту на електроенергію на тлі карантину та скорочення виробництва. Але, за словами пані Буславець, пропозиції про таке використання АЕС надходили і раніше.

"До "Енергоатому" ще восени зверталися потенційні інвестори з пропозицією на 800 МВт потужності інвестувати в такий дата-центр (або центр обробки даних), для того, щоб у компанії була можливість реалізовувати надлишкову енергію", - заявила урядовець на брифінгу в середу.

На початку травня у соцмережах оприлюднили доручення за підписом пані Буславець, у якому йшлося про те, щоб "Енергоатом" розглянув можливість "проєкту майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними станціями".

Тоді багато хто з оглядачів сприйняли це як фейк або жарт.

Проте, як твердить керівниця відомства, це питання дійсно "відпрацьовується разом із Мінцифри".

"Якщо це буде підготовлено і реалізовано, - це буде добрим сигналом для інвесторів, щоб в нашій країні реалізувати подібні проєкти", - твердить Ольга Буславець.

Натомість експерти пропонують Міненерго спочатку спробувати вирішити проблеми галузі у традиційний спосіб, збалансувавши інтереси споживачів та виробників електроенергії.

Кризові явища в українській енергетиці, які стали помітними наприкінці минулого року, особливо загострилися на тлі карантину і уповільнення економіки.

І населенню, і промисловості не потрібно стільки енергії, скільки виробляють підприємства енергетичного сектора.

Щоб виправити ситуацію, міністерство енергетики переглянуло баланс і вирішило скоротити частку дешевої електроенергії, що її виробляють АЕС, які входять до державного підприємства "Енергоатом", але не зменшило частку приватних виробників відновлювальної енергії, яка є набагато дорожчою.

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