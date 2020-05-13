Євросоюз обіцяє туристичний сезон цього літа

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Європейська комісія пропонує поступове відкриття кордонів, щоб відновити роботу туристичної індустрії, яка сильно постраждала від пандемії коронавірусу.

"Цього літа в нас буде туристичний сезон, - сказав єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні, - нехай і з заходами безпеки та обмеженнями".

Наразі кордони в межах ЄС закриті, зокрема, й в Шенгенській зоні, однак країни починають поступово їх відкривати.

Зняти обмеження на поїздки погодилися Австрія та Німеччина. З п'ятниці на кордонах робитимуть випадкові перевірки, а з 15 червня планують повністю відновити вільний рух.

"Ми хочемо полегшити повсякденне життя людей і зробити ще один крок до нормального життя", - сказав австрійський канцлер Себастьян Курц.

Водночас у Британії запровадили 14-денний карантин для авіамандрівників. Без карантину британці можуть поїхати до Франції та Ірландії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З початком пандемії відновили кордони всередині ЄС

Що планує ЄС?

Європейська комісія заявила, що її рекомендації базуються на принципах безпеки та недискримінації. Туризм становить майже 10% ВВП Європи і забезпечує мільйони робочих місць у 27 країнах.

Віцепрезидентка комісії Маргрет Вестагер сказала, що ніхто не має подорожувати, якщо має симптоми хвороби.

Країни ЄС планують співпрацювати, щоб поступово знімати заборону на поїздки та перевірки на кордонах, зберігаючи при цьому необхідні заходи боротьби з пандемією Covid-19.

"Працівники та мандрівники повинні знати, що готелі, ресторани та пляжі є безпечними", - сказала пані Вестагер. Вона додала, що різні програми для відстеження контактів, над якими працюють європейські країни для моніторингу розповсюдження Covid-19, повинні працювати по всій Європі.

"Звичайно, це не буде звичайне літо, але якщо ми всі працюватимемо разом ... тоді нам не доведеться повністю втратити це літо", - сказала вона журналістам.

Європейська комісія рекомендує:

Залізничні та авіа квитки слід купувати та реєструвати онлайн, а під час перевірок зберігати дистанцію

У літаках не мають продавати їжу та напої

У літаках, автобусах, поїздах та поромах має бути менша кількість пасажирів, а також доступні антисептики

Пасажирів, які не живуть разом, слід саджати окремо

Увесь персонал повинен мати захисні засоби, включно із захисними бар'єрами для водіїв.

Як діють різні держави?

ЄС прагне змусити європейські країни та Шенгенську зону співпрацювати, оскільки багато з них наразі скасовують обмеження різними темпами.

Деякі держави вже запровадили карантин для мандрівників - наприклад, в Іспанії він триває 14 днів.

Британія планує запровадити 14-денний карантин для тих, хто прилітає літаком. Однак він не розповсюджуватиметься на двосторонні подорожі з Францією та Ірландією. Пляжі у північно-західному французькому регіоні Бретань почали відкривати для відвідувачів у середу, але з жорсткими обмеженнями.

Міністр охорони здоров'я Англії Метт Генкок заявив у вівторок, що "великі, розкішні відпустки" цього року малоймовірні, хоча частково туризм може відновитися з липня.

Балтійські країни планують дозволити подорожі залізницею, морем і повітрям між Естонією, Латвією та Литвою у п'ятницю, але на мандрівників з інших з держав спочатку все ж чекатиме карантин.

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