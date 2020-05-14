Лана Зеркаль очолила судовий напрямок "Нафтогазу" проти Росії

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Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка раніше вела напрямок судових процесів України проти Росії в міжнародних судах, тепер керуватиме подібним напрямом у "Нафтогазі".

Про це повідомила пресслужба компанії "Нафтогаз".

"Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолила організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень в спорах з ПАТ "Газпром" та у справах проти Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Раніше за цей напрямок відповідав Юрій Вітренко. Вчора він повідомив, що його посаду скорочують і розкритикував такі дії керівництва.

Такі зміни там пояснили "у зв'язку з трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз".

"Робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться", - запевнила радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.

Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах.

Копирайт изображения LANA ZERKAL Image caption Лана Зеркаль з командою після рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі (Нідерланди) про те, що розглядатиме позов України проти Росії через порушення конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України Олена займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії.

Зокрема, щодо фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН з морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу.

Протягом двох років її залучали до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року, а також вона брала активну участь у тристоронніх переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладання "Зимових пакетів" у 2014-2015 та 2015-2016 роках.

У травні 2019 року пані Зеркаль призначили заступником голови адміністрації президента Володимира Зеленського. Проте на посаді вона була лише одну ніч. Вона не захотіла йти у команду Андрія Богдана й залишилась працювати в МЗС.

Звідти вона пішла в грудні 2019 року й перейшла на роботу в "Нафтогаз".

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