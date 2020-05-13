Чи не зарано пом'якшують карантин? Відповідає експертка ЮНІСЕФ

Чи загрожує Україні друга хвиля коронавірусу, як вберегти себе від зараження, чи варто запускати громадський транспорт, які були помилки у боротьбі з пандемією?

На ці та інші питання читачів ВВС New Україна відповідає медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

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