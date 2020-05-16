Дрон зблизька зняв, що відбувається у гнізді лелеки високо на стовпі.

Ці птахи нещодавно повернулися із зимівлі до своїх домівок у селі Бишів неподалік Києва.

Зараз вони чекають на поповнення - у гнізді можна побачити яйця, із яких скоро вилупляться пташенята.

А поки що птахи гріють та оберігають їх.

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