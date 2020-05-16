Рецепт бананових панкейків за десять хвилин

Вишукані панкейки з бананом можна приготувати всього за 10 хвилин, тож це чудовий варіант для сніданку навіть у напружені дні.

Змішайте у блендері два порізаних банани, борошно, розпушувач та молоко.

Розігрійте одну чайну ложку олії на невеликій сковороді. Щоб зробити один млинець діаметром 10 см, вам знадобиться приблизно одна столова ложка суміші.

Інгредієнти:

Для панкейків:

Банани - 2 шт.

Борошно - 120 г

Розпушувач - 1 ч. ложка

Молоко - 120 мл (можна замінити кокосовим чи іншим рослинним)

Соняшникова або кокосова олія - 3 ч. ложки

Для подачі:

Жменя чорниці чи інших ягід

Банан

Кленовий сироп або мед

Йогурт

Обсмажуйте млинці близько двох хвилин з обох сторін до золотисто-коричневого кольору.

Викладіть панкейки на дві тарілки. Прикрасьте шматочками банану, чорницею, сиропом чи медом та йогуртом. Подавайте страву до столу.

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