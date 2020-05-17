Простий рецепт класичного крем-супу з грибами

Крем-суп з грибами - поживна та проста страва. Для особливо насиченого смаку можна використовувати лісові гриби.

Розтопіть вершкове масло у великій сковороді, тушкуйте 4-5 хвилин нарізану цибулю та часник.

Тоді додайте нарізані гриби та чебрець. Тушкуйте, доки гриби не випустять свій сік.

Інгредієнти

Вершкове масло - 50 г

Цибуля - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Гриби - 300 г

Свіжий чебрець - 2-3 гілочки

Курячий бульйон - 600 мл

Влийте в суміш бульйон та тримайте на вогні ще 5-10 хвилин.

Гарячу суміш влийте в кухонний комбайн та як слід перемішайте, доки вона не стане однорідною.

Розділіть страву на чотири тарілки та подавайте на стіл.

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