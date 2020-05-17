Простий рецепт класичного крем-супу з грибами
Крем-суп з грибами - поживна та проста страва. Для особливо насиченого смаку можна використовувати лісові гриби.
Розтопіть вершкове масло у великій сковороді, тушкуйте 4-5 хвилин нарізану цибулю та часник.
Тоді додайте нарізані гриби та чебрець. Тушкуйте, доки гриби не випустять свій сік.
Інгредієнти
- Вершкове масло - 50 г
- Цибуля - 2 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Гриби - 300 г
- Свіжий чебрець - 2-3 гілочки
- Курячий бульйон - 600 мл
Влийте в суміш бульйон та тримайте на вогні ще 5-10 хвилин.
Гарячу суміш влийте в кухонний комбайн та як слід перемішайте, доки вона не стане однорідною.
Розділіть страву на чотири тарілки та подавайте на стіл.
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