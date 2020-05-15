Рецепт апетитної спаржі з млинцями та шинкою

Млинці зі спаржею та шинкою - вдала страва і на щодень, і для особливої нагоди.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Підготуйте тісто для млинців. Для цього змішайте збиті яйця, борошно, сіль, молоко та 50 грамів розтопленого вершкового масла.

Готове тісто має бути достатньо рідким, поставте його у холодильник.

Підсмажте тонкі млинці на сковороді діаметром близько 20 см. Вони мають набути легкого золотистого відтінку з обох боків. Вказаних інгредієнтів вистачить приблизно на вісім млинців.

Інгредієнти

Для млинців:

Борошно - 100 г

Яйця - 2 шт.

Сіль

Молоко - 250 мл

Вершкове масло - 50 г

Для соусу:

Яєчні жовтки - 3 шт.

Вершкове масло - 250 г

Сік половини лимона

Шинка - 8 скибочок

Спаржа - 16 гілочок

Відваріть спаржу в підсоленій воді до готовності.

Викладіть поверх кожного млинця шматок шинки та три гілочки спаржі. Скрутіть млинці та викладіть в змащену маслом форму для випічки.

Випійкате страву в духовці близько 20 хвилин.

Тим часом підготуйте соус. Для цього поставте посудину на дуже слабкий вогонь та збийте в ній жовтки разом зі столовою ложкою води, доки суміш не стане густою та однорідною.

Тоді зніміть каструлю з вогню та, постійно помішуючи, влийте в жовтки розтоплене вершкове масло (250 г). Приправте соус сіллю, перцем та соком половини лимону. Соус має бути теплим.

Викладіть готові млинці на тарілки, прикрасьте зверху соусом та подавайте до столу.

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