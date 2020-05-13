Меркель "стала жертвою" російських хакерів. Але хоче добрих стосунків з Росією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пані Меркель відповідала на запитання у Бундестагу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що стала жертвою хакерів, за якими, як вважають, стоїть російська розвідка.

Її запитали в парламенті про повідомлення німецького журналу, у якому йшлося про те, що ГРУ за допомогою хакерської атаки отримала електронні листи її офісу у 2015 році.

"Мені боляче від цього", - сказала вона, назвавши хакерство обурливим.

Водночас німецька канцлерка додала, що вона буде "прагнути добрих стосунків з Росією".

Під час хакерської атаки 2015 року, про яку повідомляв журнал Spiegel, були вкрадені дані з комп'ютерів у німецькому парламенті.

У 2018 році атаки зазнала також ІТ-мережа уряду, і тоді також казали про втручання російських хакерів.

Російський уряд відкидав причетність до зламу і викрадення даних німецького парламенту.

Які дані, ймовірно, отримало ГРУ?

За інформацією Spiegel, який не розкрив своїх джерел, німецькі експерти змогли частково реконструювати хакерську атаку і виявили, що зламали дві поштові скриньки офісу пані Меркель. Вони, як повідомляють, містили електронні листи з 2012 по 2015 рік.

У 2016 році німецька розвідка публічно звинуватила в кібератаці хакерську групу, яка, як вважають, працює на російську державу.

Вважають, що група, відома як Fancy Bear або APT28, також стояла за кібератаками на виборах у США 2016 року.

"Щодня ​​я намагаюся вибудовувати кращі стосунки з Росією, а з іншого боку, є такі серйозні докази, що російські сили роблять такі речі", - цитує інформаційна агенція AFP пані Меркель.

"На жаль, я дійшла висновку, що це не новина", - сказала вона і додала, що "кібердезорієнтація та спотворення фактів" є частиною російської стратегії.

Два роки тому речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заперечила, що Росія зламала німецький парламент (Бундестаг) різким жартом: "Ми вдерлися до Бундестагу лише одного разу, в 1945 році, звільняючи Берлін від нацистської напасті. У той час він називався Рейхстагом".

Навіщо російським хакерам атакувати Німеччину?

Німецька розвідка вважає, що російські атаки на німецькі державні установи здійснювали задля розвідданих.

Стосунки Німеччини з Росією, так само як і Ангели Меркель з Володимиром Путіним, є складними.

З одного боку, пані Меркель швидко засудила анексію Криму Росією у 2014 році та послідовно захищала продовження санкцій ЄС.

Але водночас вона відстоює - попри опозицію всередині країни та за її межами - газопровід "Північний потік-2", який подвоїть кількість російського газу, що надходить до Європи через Німеччину.

Тисячі німецьких компаній досі ведуть бізнес з Росією, і деякі з них виступають проти санкцій, які, на їхню думку, шкодять торгівлі.

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