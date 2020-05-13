Україна знову забороняє російські "ВКонтакте" та "Одноклассники"

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Рада національної безпеки та оборони погодила продовження санкцій щодо російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Відповідне рішення РНБО ухвалила на засіданні 13 травня, повідомляє пресслужба ради.

Проєкт відповідного указу передали до Офісу президента. Продовження санкцій набуде чинності, як тільки Володимир Зеленський підпише документ.

Передбачаються санкції також щодо інших російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, але повний перелік РНБО не уточнює.

Востаннє санкції щодо російських інформаційних ресурсів та соцмереж Україна запровадила в 2017 році.

Тоді під заборону, окрім "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассников", потрапили Яндекс, 1С, Лаборатория Касперского, DrWeb, РБК, ТВ Центр, ВГТРК, НТВ Плюс та "Звезда".

Санкції запроваджували на три роки, тож вони б втратили чинність, якби Україна вирішила їх не продовжувати.

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