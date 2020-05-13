Політтехнолог Януковича Манафорт вийшов з в'язниці завдяки коронавірусу

Копирайт изображения Getty Images

Американський політтехнолог українського експрезидентаВіктора Януковича Пол Манафорт, засуджений у США за змову та шахрайство, покинув в'язницю.

Решту терміну ув'язнення 71-річний ексглава виборчої кампанії Дональда Трампа перебуватиме вдома через загрозу поширення коронавірусу в американських тюрмах.

Він провів у в'язниці трохи більше року з 7,5 року загального терміну покарання, до якого його засудили.

Ситуація у в'язницях США непроста. Серед федеральних в'язнів зафіксували понад 2800 захворювань на Covid-19. 50 в'язнів загинули. Тож уряд погодився відпускати деяких засуджених під домашній арешт.

Втім, у Федеральному виправному закладі Лоретто (Пенсильванія), де відбував покарання Манафорт, досі не виявили жодного випадку коронавірусу.

Минулого місяця адвокати Манафорта домагалися його звільнення під домашній арешт, аргументуючи це тим, що його "вік та нинішній стан здоров'я" наражають його на серйозний ризик підхопити коронавірус у в'язниці.

Хто такий Пол Манафорт?

У червні-серпні 2016 року Пол Манафорт очолював виборчу кампанію нинішнього президента США Дональда Трампа.

Потім йому довелося піти у відставку через скандальну діяльність в Україні. З 2005 по 2014 рік Манафорт працював на Партію Регіонів та уряд Віктора Януковича.

Після втечі Януковича у 2014 році українські правоохоронні органи отримали доступ до так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де вказані багатомільйонні витрати на послуги Пола Манафорта.

Політтехнолога засудили за цілу низку банківських шахрайств, а також за ухилення від сплати податків та змову.

Його також звинувачували у спробі фальсифікації президентських виборів США через співпрацю з Росією.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!