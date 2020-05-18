Без іграшок та басейнів: які правила готують для дитсадків, спортзалів та ЗНО

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Дитячі садки, спортзали, готелі та громадський транспорт після двох місяців карантину працюватимуть з підвищеними заходами безпеки.

Нові правила запровадять також для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Наразі МОЗ підготувало проєкт рекомендаціїй та винесло його на громадське обговорення. Але шанси, що ці рекомендації стануть реальністю, досить високі.

Вже 22 травня в країні планують відкрити наземний громадський транспорт, великі магазини до 1000 кв. м та спортзали. На черзі також інші суттєві послаблення - запуск роботи дитячих садків та проведення ЗНО для вступників.

Ось основні пункти проєкту рекомендацій МОЗ.

Дитячі садки

Заборонити використання багаторазових рушників з тканини, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом.

Заборонити масові заходи - вистави, свята чи концерти з глядачами та за участі дітей з інших груп.

Віддавати перевагу іграм на відкритому повітрі та неконтактним іграм.

Обов'язковий температурний скринінг для співробітників перед зміною.

Температурний скринінг дітей після прибуття та кожні чотири години протягом дня.

Дітей слід передавати вихователю на вулиці. Батьки мають бути в масці.

Садочки мають бути обладнані засобами для миття рук та спиртовмісними засобами дезінфекції для рук. Очищати руки слід, щонайменше, кожні дві години.

Прибирання приміщення та дезінфекція поверхонь має відбуватись кожні дві години та після закінчення занять.

Спортклуби

Заборонено використовувати багаторазові рушники.

Заборонена робота басейнів, спа, масажу, барів, дитячих кімнат, групових занять для дітей.

Слід розвантажити роздягальні та душові - кожна друга шафка має бути закритою.

У приміщенні одночасно може бути не більше ніж 1 людина на 10 кв. м площі залу.

Групові заняття мають проводитись за попереднім записом не більш як для 10 учасників, якщо йдеться про приміщення, де на одну людину буде припадати 5 кв. м.

Для співробітників та відвідувачів також обов'язковий температурний скринінг перед прибуттям. Працівники мають бути в масках.

Має бути вільний доступ до рідкого мила, засобів дезінфекції.

Прибирання, дезінфекція поверхонь та провітрювання приміщення має бути кожні дві години та після закінчення занять.

Готелі

Для співробітників та відвідувачів також обов'язковий температурний скринінг перед прибуттям.

Працівники та відвідувачі поза власним номером мають бути в масках чи респіраторах.

Має бути вільний доступ до рідкого мила, засобів дезінфекції.

Якщо у відвідувача підніметься температура та з'являться ознаки ГРВІ, його слід ізолювати в номері до прибуття швидкої допомоги.

У вестибюлі одночасно має бути не більше однієї людини на 10 кв. м площі.

У всіх інших зонах адміністрація має забезпечити соціальну дистанцію не менш як 1,5 метра.

Заборонена робота місцевих тренажерних залів, конференц-залів та спа.

Харчування мають забезпечити або в номерах, або на літніх терасах ресторанів.

ЗНО та інші масові тестування

Учасники допускають на іспит лише у масці чи респіраторі та після температурного скринінгу. Для тих, кого не допустять за станом здоров'я, буде можливість скласти іспит в інший час.

Заборонені масові скупчення людей і черги без дотримання соціальної дистанції.

Під час розсадження між учасниками має бути дистанція не менш як 1,5 метра.

У приміщенні має бути вільний доступ до рідкого мила, засобів дезінфекції.

Перед початком тестувань та після завершення приміщення мають прибрати, а поверхні дезінфікувати.

Громадський транспорт

Усі працівники перед зміною мають проходити температурний скринінг.

Водії, кондуктори та пасажири мають бути в масках чи респіраторах, пасажирів без масок в салон допускати не можна.

Пасажирів в салоні має бути не більше, ніж місць в конкретному виді транспорту.

Перед кожним рейсом в транспорті мають здійснювати вологе прибирання з використанням антисептиків.

На автостанціях і в салонах мають розповсюджувати інформаційні матеріали щодо профілактики поширенню коронавірусу та встановити стаціонарні дезінфектори.

Робота залів очікування має бути під забороною, на автостанціях пасажири мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

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