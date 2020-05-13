Рада ухвалила "антиколомойський" закон. Випуск новин

  • 13 травня 2020

У випуску 13 травня

  • Антиколомойський закон: Рада проголосувала за неповернення ПриватБанку колишнім власникам.
  • Майже 900 померлих за день: у Бразилії рекордна смертність від коронавірусу.
  • Міфи про коронавірус: яким фактам можна вірити, а яким ні?
  • Знову до школи: як у Данії відновлюють навчання

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

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