Рада ухвалила "антиколомойський" закон. Випуск новин

У випуску 13 травня

Антиколомойський закон: Рада проголосувала за неповернення ПриватБанку колишнім власникам.

Майже 900 померлих за день: у Бразилії рекордна смертність від коронавірусу.

Міфи про коронавірус: яким фактам можна вірити, а яким ні?

Знову до школи: як у Данії відновлюють навчання

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