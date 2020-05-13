Рада ухвалила "антиколомойський" закон. Випуск новин
- 13 травня 2020
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Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-52656223?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign=64&at_custom4=849E875A-954C-11EA-B004-E4B24744363C&at_custom2=twitter&at_custom3=BBC+UA&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7Як поділитися
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У випуску 13 травня
- Антиколомойський закон: Рада проголосувала за неповернення ПриватБанку колишнім власникам.
- Майже 900 померлих за день: у Бразилії рекордна смертність від коронавірусу.
- Міфи про коронавірус: яким фактам можна вірити, а яким ні?
- Знову до школи: як у Данії відновлюють навчання
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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