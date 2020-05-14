В Україні від коронавірусу вперше одужало більше людей, ніж захворіло
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що за останню добу в Україні кількість тих, хто одужав, вперше перевищила кількість тих, хто захворів.
- Два місяці карантину у графіках: як коронавірус поширився Україною
- "Працюємо, щоб за 10 днів транспорт відновив роботу" - міністр Криклій
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
"Сьогодні в нас рекордна кількість людей, які одужали - 427", - заявив пан Степанов на брифінгу.
Він також розповів про зростання кількості ПЛР-тестувань.
Ця цифра за добу вперше перевищила 8 тисяч і становить 8 469 досліджень методом ПЛР.
З понеділка в Україні почали послаблювати карантинні обмеження, які, втім, поки що не стосуються транспорту. Але напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що проситиме уряд відкрити метро з 25 травня.
Пан Степанов так прокоментував на брифінгу питання про намір київського мера:
"Ми надамо дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені урядом... Якщо Київ відповідатиме критеріям, розобленим фахівцями-епідеміологами, то ми не бачимо в цьому проблеми".
Що з коронавірусом
За минулу добу в Україні зафіксували 422 нових випадки зараження коронавірусом.
Це на 20 більше, ніж учора. За добу померли 17 людей.
Загалом в Україні зафіксували 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
456 людей померли.
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!