В Україні від коронавірусу вперше одужало більше людей, ніж захворіло

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що за останню добу в Україні кількість тих, хто одужав, вперше перевищила кількість тих, хто захворів.

"Сьогодні в нас рекордна кількість людей, які одужали - 427", - заявив пан Степанов на брифінгу.

Він також розповів про зростання кількості ПЛР-тестувань.

Ця цифра за добу вперше перевищила 8 тисяч і становить 8 469 досліджень методом ПЛР.

З понеділка в Україні почали послаблювати карантинні обмеження, які, втім, поки що не стосуються транспорту. Але напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що проситиме уряд відкрити метро з 25 травня.

Пан Степанов так прокоментував на брифінгу питання про намір київського мера:

"Ми надамо дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені урядом... Якщо Київ відповідатиме критеріям, розобленим фахівцями-епідеміологами, то ми не бачимо в цьому проблеми".

Що з коронавірусом

За минулу добу в Україні зафіксували 422 нових випадки зараження коронавірусом.

Це на 20 більше, ніж учора. За добу померли 17 людей.

Загалом в Україні зафіксували 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

456 людей померли.

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