IKEA запустила продажі в Україні: як купувати та де отримувати

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Відома шведська компанія IKEA запустила офіційні онлайн продажі в Україні. Компанія також планує незабаром відкрити магазин в Києві у Blockbuster Mall.

На українському сайті компанії вже доступний перелік товарів та ціни на них. Відсьогодні їх вже можна замовляти.

"Оголошуємо про початок роботи в Україні із запуску онлайн продажів", - заявили у компанії.

IKEA заявила, що пропонує українським покупцям "близько 3 600 доступних товарів та рішень для домашнього оздоблення".

"Хоча ми робимо все, щоб гарантувати безперебійний досвід електронних покупок нашим клієнтам, у випадку можливих затримок у перші кілька днів роботи будемо вдячні за терпіння", - додали в компанії.

Клієнти матимуть можливість обрати, де і як забрати свою покупку.

Це можна зробити на одному з пунктів видачі у Києві безкоштовно або замовити доставку додому. Наразі двома точками видачі товарів будуть магазини Auchan Rive Gauche та Metro.

На сайті IKEA пропонує або доставити додому, або в Auchan на вул. Здолбунівська, 17 чи "Метро" на Кільцева дорога, 1В.

У разі доставки посилкою додому ця послуга коштує 99 гривень, а додому вантажівкою - 699 гривень.

У разі доставки додому найближча доступна дата отримання 18 травня, а з пункту видачі в магазині - 16 травня.

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Побіжний порівняльний аналіз цін IKEA Україна з тією, яку пропонують напівтіньові посередники доставки товарів компанії з Європи, вказує, що на українському сайті вартість нижча.

В останні роки в Україні стала популярною купівля товарів компанії з Європи через різноманітних посередників зі значною націнкою.

Поки що без магазину

Компанія намагається якомога швидше відкрити в Києві фізичний магазин у торговому центрі Blockbuster Mall. Про дату його відкриття повідомлять пізніше.

Ще у вересні 2017 року компанія ухвалила рішення про вихід на український ринок, а у грудні оголосила про нього.

Проте вже у 2018 році очікування на відкриття повноформатного магазину не виправдались. Компанія повідомила, що це буде "новий міський формат", а не звичний для Європи величезний торговий центр.

В червні 2019 року компанія почала набирати персонал, проте через проблеми з торговими площами відкриття магазину відклалось.

Відкриття планувалось на весну 2020 року, але воно затягнулось.

Три спроби

IKEA загалом вже 15 років намагалася зайти на українських ринок.

Спочатку компанія хотіла відкрити магазин в Україні у 2005 році, потім - у 2007 та 2008 роках, третій захід зараз став успішним.

Компанія вела переговори в Україні, але їй довго так і не давали можливості розпочати бізнес тут. Окрім проблеми з виділенням земельної ділянки, були намагання представників київської влади "стати локальними партнерами IKEA в Україні".

ЗМІ писали про те, що від компанії начебто вимагали хабарі та відкати, а це для шведського гіганта, який звик працювати за правилами, неприпустимі речі.

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У 2014 році почався конфлікт на Сході, й це був не найкращий час через економічну кризу та ситуацію з безпекою.

Скандинавський бізнес дуже серйозно ставиться до правил та законодавства країни, а також має нульову толерантність до корупції. Інвестори детально вивчають ситуацію всередині країни і лише потім ухвалюють рішення, заходити чи ні.

Як вказують співрозмовники ВВС News Україна в компанії, початку виходу на український ринок також могло сприяти перепідпорядкування з 2017 року українського напрямку з московського офісу на східноєвропейський.

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