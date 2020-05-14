Який небезпечний синдром виникає в дітей через коронавірус

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Деякі діти у Британії та США перенесли рідкісне, але небезпечне запальне захворювання, пов'язане з коронавірусом.

Діагностували це захворювання - яке може викликати симптоми, подібні до синдрому токсичного шоку, - і в інших країнах Європи.

У Британії постраждали до сотні дітей. Дехто потребував інтенсивної терапії, інші ж одужали швидко.

Британським лікарям порадили звертати особливу увагу на такі реакції у дітей по тому, як в Лондоні захворіло вісім дітей. Одна дитина померла.

Симптоми

За словами лікарів, у всіх восьми дітей були схожі симптоми: висока температура, висип, червоні очі, набряки та біль у тілі.

Більшість дітей не мали великих проблем з легенями або диханням, хоча сімох під'єднали до ШВЛ, щоб поліпшити роботу серця та кровообіг.

Лікарі описують стан дітей як "нове явище", схоже на синдром Кавасакі - рідкісний стан, на який страждають в основному діти до п'яти років. Симптоми включають висипання, набряклі залози на шиї і сухі й розтріскані губи.

Але цей новий синдром вражає і дітей старшого віку - до 16 років. Втім, серйозні ускладнення спостерігаються у меншості.

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Доктор Ліз Віттейкер із Імперського коледжу Лондона, каже, що той факт, що синдром виник посеред пандемії, свідчить про те, що вони пов'язані.

"Відбувся пік Covid-19, а потім через три-чотири тижні ми спостерігаємо пік у цьому новому явищі. Це змушує нас думати, що це - постінфекційне явище", - сказала вона.

Тобто, швидше за все, цей синдром пов'язаний із накопиченням антитіл після зараження коронавірусом.

Вкрай рідкісний синдром

Професор Рассел Вінер, президент Королівського коледжу педіатрії та здоров'я дітей, каже, що більшість дітей добре відреагували на лікування і їх починають виписувати.

Синдром є "вкрай рідкісним", зазначив він.

За його словами, якщо науковці дізнаються більше про цю запальну хворобу, то, можливо, зрозуміють, чому деякі діти сильно хворіють на Covid-19, в той час як більшість дітей не заражається взагалі або не має симптомів.

Де ще зафіксували ці випадки?

Схожі випадки зафіксували також у США, Іспанії, Італії, Франції та Нідерландах.

Як повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, рідкісний синдром помітили у щонайменше 15-ти американських штатах.

Водночас фахівці з питань дитячого здоров'я у Британії припускають, що такий стан може виникати не лише у дітей.

Зараз вони співпрацюють з американськими та європейськими дослідниками, щоб дізнатися більше про синдром. Він отримав назву "педіатричний запальний мультисистемний синдром" або PIMS-TS.

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