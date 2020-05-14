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Міністерство інфраструктури України розробило план відновлення пасажирського сполучення.

Він нараховує три етапи, повідомив очільник міністерства Владислав Криклій.

Однак про конкретні дати відновлення перевезень жодної інформації немає.

"До кінця тижня маємо погодити з Міністерством охорони здоров'я дати етапів, щоб люди могли дістатися до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу", - написав у своєму "телеграм-каналі" пан Криклій.

Раніше він повідомив, що його відомство працює над тим, аби запустити роботу транспорту за 10 днів.

План запуску

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На першому етапі планують запустити міський (крім маршрутних таксі) та приміський (в межах одного району) транспорт. Також планують запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск залізниці.

На другому етапі плануються дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі приміські поїзди, які курсуватимуть в світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних.

На третьому етапі пропонують відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення, а також сезонні потяги.

"Працюємо з авіаперевізниками та Міністерством закордонних справ, щоб визначити країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення", - зазначив Криклій.

Водночас він додав, що авіакомпанії пропонують відновити внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Пасажири і персонал транспорту будуть зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, проводитимуть температурний скринінг і дезінфекцію транспорту та приміщень.

Кількість пасажирів обмежать. Для автотранспорту, наприклад, - лише в межах місць для сидіння.

Що з метро у Києві?

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що наземний транспорт у столиці почне відновлювати нормальну роботу з 22 травня, а про відкриття метро з 25 травня він проситиме уряд.

Однак додав, що це відбудеться за умови того, що ситуація з пандемією не погіршиться.

У четвер ці слова пана Кличка прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов:

"Ми надамо дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені урядом... Якщо Київ відповідатиме критеріям, розробленим фахівцями-епідеміологами, то ми не бачимо в цьому проблеми".

Подальше послаблення карантину

Наступний етап послаблення карантину уряд планує з 22 травня.

Зокрема, можуть дозволити роботу готелів, дитячих садків, спортивні змагання і проведення ЗНО, повідомив Максим Степанов.

Ці пропозиції будуть схвалені на наступному засіданні уряду, сказав він.

Він зазначив, що пом'якшення карантину відбуватиметься у чотири етапи, які розраховані, виходячи з проміжку в 10 днів.

"Це той термін, за який ми можемо на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові перейти до іншого етапу", - прокоментував міністр.

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