Собаки під час статевого дозрівання стають важкими підлітками - як люди

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Гра в комп'ютерні ігри до ранку, а потім сон до обіду. Чутлива, надто різка реакція на поради батьків, які дратують. Непередбачувані вчинки та відчуття, що тебе ніхто не розуміє.

Ці ознаки підліткової кризи всім добре відомі. Але виявляється, що собаки також проходять непростий період статевого дозрівання.

І з цуценям може бути так само складно, як і з підлітком.

Дослідження вчених британських університетів припускає, що під час дорослішання собаки часто поводяться як люди.

Вони, звичайно, не курять і не лаються на господарів, але можуть ігнорувати команди і важче піддаються дресуванню.

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Команда вчених з університетів Ноттінгема, Ньюкасла і Единбурга дослідила 69 собак до підліткового віку (п'ять місяців), а потім під час нього (вісім місяців).

Собаки у підлітковому віці реагували на команду "сидіти" довше, навіть якщо знали, як це робити.

Опитування 285 власників собак виявило аналогічні результати. Тварин у період статевого дозрівання було складніше дресувати.

Але не слухали вони лише власників. З незнайомцями тварини контактували значно краще. Така собі собача версія синдрому "важкого підлітка", пояснює виданню Newsbeat зоолог Наомі Гарві, яка працювала над дослідженням.

"Те, що ми виявили, доводить, що собаки бунтують лише зі своїми власниками, - пояснює вона. - Це пов'язано з гормональним вибухом, характерним для періоду статевого дозрівання. Гормональні коливання і зміни у дитячому мозку, що перетворюється на мозок дорослої людини, викликають багато проблем".

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Але не все так погано, гра гормонів і статеве дозрівання - не вічні. Дослідження показало - щойно цей складний підлітковий вік закінчується, тварини стають більш слухняними.

"Це дуже важливий період у житті собаки, - пояснює керівник дослідженням Люсі Ешер. - Власники розуміють, що їхні вихованці - більше не милі маленькі цуценята, і вони не можуть їх контролювати та дресувати. Саме в цей період собакам часто доводиться шукати новий дім. Але, як і у випадку з дітьми-підлітками, власники тварин мають усвідомлювати, що собака переживає складну, але тимчасову фазу".

Тож, як поводитись з примхливою собакою-підлітком?

Доктор Ешер радить: "Залишайтесь послідовними. Продовжуйте гратися з улюбленцем, заохочуйте гарну поведінку, не карайте його. Важливо пам'ятати, що собака поводиться погано не навмисно, це - лише біологія. Будьте поблажливими до тварини, зрозумійте, що важкий період статевого дозрівання треба просто пережити".

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