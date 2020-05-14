В Нацбанку розповіли, коли Україна отримає гроші МВФ

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Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ в кінці травня - на початку червня. Про це заявив в інтерв'ю ВВС News Україна голова Національного банку Яків Смолій.

Всі ці кошти підуть на покриття дефіциту державного бюджету.

За його словами, до кінця року МВФ може надати Україні до 3,5 млрд доларів. Загальна сума програми, що триватиме півтора року, - близько 5 млрд доларів.

Він нагадав, що співпраця з фондом "відкриває двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади та Японії".

"Якщо це скласти разом, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів", - вважає голова НБУ.

Яків Смолій наголосив, що загальна сума позик від МВФ, які Україна може отримати у 2020-2021 роках і за програмою stand-by, і за програмою розширеного фінансування, що обговорювалася раніше, є однаковою.

Чи достатньо цих коштів, аби покрити дефіцит бюджету?

На це голова Нацбанку відповів, що усі кошти, отримані від міжнародних кредиторів, підуть саме на покриття дефіциту бюджету.

"За попередньою домовленостю, усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - заявив Яків Смолій.

Напередодні Верховна Рада схвалила так званий "антиколомойський закон", що було умовою відновлення співпраці з МВФ.

Повний текст інтерв'ю із головою НБУ читайте невдовзі на сайті BBC News Україна.

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