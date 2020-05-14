Як США та Франція сваряться через вакцину від коронавірусу

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Франція вважає "неприйнятним" для французького фармацевтичного гіганта Sanofi заявляти, що вакцину проти Covid-19 першими отримають США.

Так французький уряд відреагував на слова генерального директора Sanofi Пола Хадсона про те, що "уряд США має право на найбільше попереднє замовлення, оскільки більше за інші країни фінансує дослідження".

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що доступ до вакцини для всіх країн "не підлягає обговоренню".

Багато провідних лабораторій світу працюють над вакциною проти Covid-19.

Розробка вакцин проти нових захворювань зазвичай триває роки.

"Для нас було б неприйнятним, якби та чи інша країна отримала привілейований доступ (до вакцини проти коронавірусу. - Ред.) з фінансових причин", - заявила заступник міністра економіки Франції Аньєс Паньє-Рюнаше в інтерв'ю радіостанції Sud Radio.

Пізніше прем'єр-міністр країни написав у Twitter, що вакцина має приносити користь всім країнам світу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вакцина не повинна підлягати законам ринку. Наступного тижня він планує зустрітися з керівництвом Sanofi, повідомили у Єлисейському палаці.

Своєю чергою Єврокомісія наполегливо закликає зробити майбутню вакцину проти збудника COVID-19 доступною для всіх країн. Будь-яка вакцина проти коронавірусу має стати "глобальним суспільним благом", а доступ до неї - "справедливим і універсальним", цитує агентство AFP представника Єврокомісії Стефана де Кеєрсмакера.

Копирайт изображения Reuters Image caption Sanofi отримала десятки мільйонів євро у вигляді податкових пільг від французького уряду для власних досліджень

На початку цього місяця ЄС очолив глобальний онлайн-саміт з підтримки та посилення дослідження коронавірусу і заручився підтримкою 40 країн та донорів. Вони зобов'язалися виділити 8 мільярдів доларів на розробку коронавірусної вакцини та лікування Covid-19.

Велика Британія брала участь в саміті, тоді як США і Росія від участі відмовилися.

Міжнародна співпраця

Дослідження Sanofi частково фінансуються Управлінням перспективних досліджень і розробок у галузі біомедицини (Barda) США.

Але в останні роки Sanofi отримала десятки мільйонів євро у вигляді податкових пільг від французького уряду для власних досліджень.

Заяви генерального директора Sanofi Пола Хадсона в інтерв'ю Bloomberg обурили французьких політиків як правого, так і лівого спрямування. Соціалісти підрахували, що Sanofi отримала близько 150 млн євро у вигляді податкового кредиту для досліджень і ще мільйони у вигляді іншого податкового кредиту.

У четвер керівник Sanofi у Франції Олів'є Богільо заявив, що "їхнє завдання - зробити так, щоб вакцина була доступна в США, у Франції та Європі одночасно".

Під час виступу на французькому каналі новин BFMTV, він сказав, що це буде можливо лише "якщо європейці працюватимуть так само швидко, як американці", і додав, що уряд США зобов'язався витратити на це "кілька сотень мільйонів євро".

Нинішня ситуація дуже нагадує історію, що сталася у березні цього року. Тоді ЗМІ писали про спробу Вашингтона отримати ексклюзивне право на препарат проти Covid-19 німецької біотехнологічної фірми Curevac, яка також інтенсивно працює над створенням вакцини проти коронавірусу. Однак Curevac наполягала, що США не робили жодних спроб придбати фірму або її виробничі потужності.

Прем'єр-міністр Франції сказав, що розмовляв з головою ради директорів Sanofi Сержем Вайнбергом: "Він дав мені всі необхідні гарантії щодо розподілу можливої вакцини Sanofi".

Минулого місяця Sanofi об'єдналася з британським GlaxoSmithKline (GSK) для роботи над вакциною, використовуючи інноваційні технології обох компаній. Однак тестування поки не розпочали.

Джон Шивер, керівник відділу досліджень вакцин в Sanofi, каже, що вони "тестують наявну схему лікування грипу для боротьби з Covid-19".

Внеском британської компанії стали її ад'ювантні технології, що дозволяють зменшити кількість антигену, необхідного для виготовлення однієї дози вакцини, і, таким чином, виробляти більшу кількість індивідуальних доз.

Очікується, що клінічні випробування можливої вакцини почнуться у другій половині 2020 року. Якщо вони будуть успішними, то сама вакцина буде доступна для застосування вже у другій половині 2021 року.

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