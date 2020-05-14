Куди подівся фігурант справи MH-17 Харченко? Випуск новин
- 14 травня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску 14 травня:
- У Донецьку затримали підозрюваного у збитті малазійського Боїнга Леоніда Харченка. Таким чином його можуть врятувати від українських спецслужб.
- Сурогатні діти не можуть виїхати з України. Що заважає батькам-іноземцям забрати немовлят?
- Україна та Іспанія - серед лідерів у Європі із заражених коронавірусом лікарів. В яких умовах працюють медики?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!