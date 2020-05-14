Куди подівся фігурант справи MH-17 Харченко? Випуск новин

У випуску 14 травня:

У Донецьку затримали підозрюваного у збитті малазійського Боїнга Леоніда Харченка. Таким чином його можуть врятувати від українських спецслужб.

Сурогатні діти не можуть виїхати з України. Що заважає батькам-іноземцям забрати немовлят?

Україна та Іспанія - серед лідерів у Європі із заражених коронавірусом лікарів. В яких умовах працюють медики?

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