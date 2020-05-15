Зеленський продовжив заборону "Вконтакте" та "Одноклассников"

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Президент Володимир Зеленський схвалив продовження санкцій щодо російських соцмереж "Вконтакте", "Одноклассники" та Mail.ru.

Своїм указом він ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 13 травня.

Востаннє російські соцмережі Україна забороняла в 2017 році терміном на три роки.

РНБО повідомляла, що передбачаються санкції також щодо інших російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, але повний текст рішення ще не оприлюднили.

Тож, поки що неможливо сказати, чи продовжили санкції проти інших топресурсів, які вводили на три роки.

Серед них Яндекс, "Лаборатория Касперского", DrWeb, РБК, а також телеканали Росія 24, ВГТРК, НТВ та "Звезда".

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