Експерт прогнозує "найважчу зиму" в США через коронавірус

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Колишній топ чиновник у сфері охорони здоров'я США заявив, що країна може пережити "найважчу зиму в сучасній історії" через коронавірус.

Рік Брайт очолював урядове відомство, яке працювало над розробкою вакцини, але минулого місяця його звільнили з посади.

У США від коронавірусу померло понад 85 тисяч людей. У штаті Нью-Йорк і надалі найбільша кількість жертв у всій країні - 27 тисяч.

Раніше Рік Брайт заявив, що його відсторонили від роботи через те, що він висловив занепокоєння ідеями лікування від коронавірусу, які озвучив президент Дональд Трамп.

Наприкінці квітня президента США жорстко розкритикувала медична спільнота після того, як він запропонував дослідити, чи можна лікувати Covid-19 ультрафіолетом та ін'єкціями дезінфекційних засобів.

Дональд Трамп твердить, що звільнив Ріка Брайта як "незадовільного" працівника.

Пан Брайт також заявив на підкомітеті Палати представників з питань охорони здоров'я, що "життя були втрачені" через бездіяльність влади на ранніх стадіях спалаху коронавірусу.

Вперше про дефіцит медичного обладнання Рік Брайт заявив у січні, піднявши це питання до найвищого рівня Департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення США, але "відповіді не отримав".

Що сказав Брайт?

Під час свого виступу на підкомітеті пан Брайт попередив, що "вікно можливостей" США у боротьбі з коронавірусом закривається.

"Якщо нам не вдасться покращити нашу реакцію зараз, ґрунтуючись на науці, я побоююся, що пандемія погіршиться і триватиме", - сказав він.

"Без кращого планування 2020 рік може стати найважчою зимою в сучасній історії", - додав він.

Пан Брайт також повідомив підкомітету, що у січні він отримав електронний лист від постачальника масок для обличчя, які попередили про сильну нестачу цих засобів індивідуального захисту.

"У ньому було написано... нам потрібно діяти. І я сказав про це на найвищому рівні – і не отримав жодної відповіді", - розповів пан Брайт.

Ексчиновник переконаний, що його відсторонення з посади було результатом переконання, що гроші, виділені Конгресом на боротьбу з коронавірусом, треба вкласти "в безпечні та науково перевірені рішення, а не в ліки, вакцини та інші технології, які не мають наукової ваги".

"Я тоді говорив, і сьогодні підтверджую, що саме наука — а не політика чи протекціонізм - повинна вести боротьбу з цим смертельним вірусом", - додав він.

Чому Брайта відсторонили з посади?

У скарзі, поданій на початку цього місяця, вказано, що Ріка Брайта звільнили з посади директора Управління з розвитку біомедичних розробок та досліджень (Barda) з політичних причин.

Пан Брайт каже, що його усунули невдовзі після публікації статті про хлорохін, для якої він каже, що він був джерелом.

Президент Трамп посилався на гідроксихлорохін, протималярійний препарат, який може кардинально вплинути на лікування коронавірусу. Водночас багато експертів застерігали, що він може бути неефективним або навіть небезпечним.

Рік Брайт переконує, що зобов'язаний захистити громадськість "від ліків, які, на його думку, становлять істотну небезпеку для здоров'я та безпеки населення".

Як відреагував Трамп?

Після слухань президент Дональд Трамп сказав журналістам: "Я його не знаю. Я його ніколи не зустрічав. Я не хочу з ним зустрічатися".

"Але я спостерігав за ним. Він схожий на розлюченого, незадоволеного працівника, який, чесно кажучи, на думку деяких людей, не зробив нічого хорошого", - додав президент.

Міністр охорони здоров'я Алекс Азар заявив, що чиновники дотримувались рекомендацій пана Брайта. "Усе, на що він скаржився, виправили, а те, про що він говорив, зробили", - сказав пан Азар.

Дональд Трамп раніше назвав пандемію коронавірусу найбільшою атакою в історії країни. Він сказав, що хвороба вдарила по США гірше, ніж коли Японія бомбила Перл Гарбор, чи коли сталися терористичні напади на США 9 вересня 2001 року.

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