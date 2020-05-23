Чи будуть обмежувати доступ у вагони: правила роботи метро на карантині

Копирайт изображения UNIAN

Відкриття метрополітену в країні планується 25 травня. BBC News Україна зібрала відповіді на всі найпоширеніші питання щодо нових правил користування метро на карантині.

У середу уряд дозволив перейти до другого етапу послаблення карантину регіонам, в яких належна епідеміологічна ситуація. В тому числі з 25 травня має запрацювати метро.

У суботу влада Києва підтвердила, що всі показники в столиці в нормі, тож метрополітен запрацює, як і планувалося - зранку у понеділок.

Міністерство охорони здоров'я високо оцінило заходи безпеки, які розробили працівники метрополітену.

Зокрема, вони підготували дистанційну розмітку, закупили термометри та захисні щитки для робітників метрополітену, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19.

Чи потрібно носити маску в метро?

Виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський підтвердив, що маски в метро обов'язкові, які в решті видів громадського транспорту та загалом у громадських місцях.

"Будуть стояти чергові, які будуть це контролювати", - заявив він в ефірі телеканалу Україна 24.

Чи потрібно носити рукавички?

Відповідно до повідомлення пресслужби Київської міської державної адміністрації, обов'язковими в метро є лише маски.

Але носити рукавички також наполегливо рекомендують, уточнили BBC News Україна в пресслужбі Київського метрополітену.

Для більшої безпеки фахівці у сфері охорони здоров'я рекомендують також обробляти руки кишеньковими санітайзерами одразу після користування метро та мити руки, як тільки буде така можливість.

Крім того, слід не торкатись обличчя руками, адже саме так вірус може потрапити до організму.

Чи будуть обмеження за кількістю людей в метро?

Жодних обмежень щодо кількісті пасажирів у метро не будуть запроваджувати.

"Це неможливо зробити, треба ухвалювати рішення, які комфортні для киян", - пояснює Мондриївський.

Чи буде допуск в метро лише по спецперепустках на транспорт?

За інформацією КМДА, користуватися метрополітеном можна без спецперепусток.

Чи будуть пускати в метро пенсіонерів та збережуть для них безкоштовний проїзд?

У мерії запевняють, що доступ до метро матимуть всі громадяни, якщо вони одягнені в маски.

Пільги усіх категорій зберігаються.

Водночас в мерії закликали людей, яким понад 60 років, які входять в групу ризику по захворюваності на коронавірус, уникати транспорту та контактів з людьми задля власного здоров'я.

Чи діятимуть жетони та як оплачувати проїзд?

Столичний метрополітен має намір відмовитися від жетонів, тож купити жетон на станції буде неможливо.

Але, якщо у вас залишилися старі жетони, ви можете використати їх протягом місяця з дати відкриття метро, тобто до 25 червня.

Метрополітен рекомендує якомога швидше перейти на один з безконтактних багаторазових способів проїзду:

KyivSmartCard

картку метро, яка діятиме до 31 березня 2021 року

безконтактна банківська картка будь-якої платіжної системи, яку можна використовувати на жовтих турнікетах

мобільні додатки Google Pay та Apple Pay

мобільні додатки Kyiv Smart City

Для разового проїзду, щоб не стояти в черзі можна придбати в системі разовий квитком із QR-кодом - паперовим або електронним.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!