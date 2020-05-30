Простий рецепт домашнього майонезу

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Якщо ви лише раз спробуєте приготувати найпопулярніший соус майонез у домашніх умовах, ви більше ніколи не захочете купувати його в магазині.

До складу майонезу входять інгредієнти, які є в кожному домі, а на його приготування потрібно витратити лише декілька хвилин.

До смаку можна додати зубчик вичавленого часнику, дрібно порізану зелень чи діжонську гірчицю.

Інгредієнти:

Олія (соняшникова або оливкова) - 180 г

Яйце – 1

Сіль - 1/4 чайної ложки

Гірчиця – 1 чайна ложка

Перець до смаку

Сік лимона – 1 чайна ложка

Усі інгредієнти кімнатної температури покласти в чашу блендера. Збивати протягом хвилини.

Блендер не підіймати, допоки не утвориться густа маса – власне, сам соус.

Перекласти у посудину або банку з кришкою, щоби соус не засихав.

Подавати в соусниці або невеликій глибокій тарілці до ваших улюблених страв.

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