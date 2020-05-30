Простий рецепт домашнього майонезу
Якщо ви лише раз спробуєте приготувати найпопулярніший соус майонез у домашніх умовах, ви більше ніколи не захочете купувати його в магазині.
До складу майонезу входять інгредієнти, які є в кожному домі, а на його приготування потрібно витратити лише декілька хвилин.
До смаку можна додати зубчик вичавленого часнику, дрібно порізану зелень чи діжонську гірчицю.
Інгредієнти:
- Олія (соняшникова або оливкова) - 180 г
- Яйце – 1
- Сіль - 1/4 чайної ложки
- Гірчиця – 1 чайна ложка
- Перець до смаку
- Сік лимона – 1 чайна ложка
Усі інгредієнти кімнатної температури покласти в чашу блендера. Збивати протягом хвилини.
Блендер не підіймати, допоки не утвориться густа маса – власне, сам соус.
Перекласти у посудину або банку з кришкою, щоби соус не засихав.
Подавати в соусниці або невеликій глибокій тарілці до ваших улюблених страв.
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