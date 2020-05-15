35 сурогатних немовлят застрягли без батьків в Украіні

35 немовлят не можуть потрапити в обійми своїх батьків. Сурогатне материнство в Україні опинилося у кризі через карантин. Тож перші дні життя ці малюки проводять під наглядом нянечок у київському готелі.

Ці діти народилися від сурогатних матерів в Україні. Їхні біологічні батьки - громадяни інших країн - не можуть потрапити в країну через карантинні обмеження у зв'язку із коронавірусом.

Кількість таких малят може збільшитись, адже Україна - одна із лідерів у світі з сурогатного материнства. Щоправда, до теперішнього скандалу українська влада не збирала дані щодо кількості таких дітей.

Нині уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляє, що деякі з них можуть бути жертвами торгівлі людьми.

Кореспонденти ВВС News Україна побували в готелі, де немовлята чекають на свої сім'ї, та поспілкувалися зі щасливчиками - батьками, які дивом змогли потрапити до Києва.

Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.