Чому в Україні пересихають річки, горять ліси та вирують пилові бурі?

У річках України мало води, криниці пересихають, а воду в деяких містах можуть почати давати за розкладом. Посуха, лісові пожежі та пилові бурі - це незвичні для весняної України явища, які сталися на початку 2020 року. Однак опитані BBC News Україна експерти говорять: тепер до цього потрібно звикати.

З одного боку, глобальне потепління впливає на весь світ. Наслідки зростання середніх місячних температур цього року помітні і в Австралії, яка спочатку горіла, а потім потопала, і в Україні, де вперше за час спостережень не було метеорологічної зими.

З іншого боку, в нашій країні є і своя місцева специфіка, яка тільки погіршує ситуацію. Люди палять суху траву, вирубують лісові насадження і встановлюють незаконні загати на річках.

З якими аномаліями зіткнулися українці з початку 2020 року, чому це невдовзі стане нормою, та чи встигаємо ми ще щось зробити для поліпшення ситуації? Відповіді на ці запитання шукав кореспондент ВВС News Україна В'ячеслав Шрамович.

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