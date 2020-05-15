Копирайт изображения unian

Коли Україна відкриє кордони?

Україна у питанні відкриття кордонів буде синхронізуватися з європейськими країнами.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Він зазначив, що українські кордони на виїзд до Європи відкриті, тільки далі нікого не пустять.

Якщо українці хочуть виїхати з України, вони можуть це зробити, жодних заборон на виїзд немає, сказав пан Геращенко.

Але тут важливо, щоб їх пустили далі, в інші країни.

"Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть "ідіть", але ви поцілуєте шлагбаум у Польщі або десь ще", - розповів чиновник.

За його словами, українці не можуть зараз, наприклад, поїхати до Італії, якщо немає дозволу на проживання.

"Тому питання відкриття наших кордонів буде синхронізуватися з відкриттям європейських. Сьогодні в ЄС, наскільки я поінформований, ухвалене рішення до 15 червня не послаблювати карантинні заходи для іноземців. Те саме стосується улюбленої українцями Туреччини", - додав Геращенко.

"Тобто якщо Фінляндія, або Британія, або ще хтось хоче, щоб наші громадяни поїхали туди, запрошують їх по трудових контрактах працювати, то Україна не має права не випускати своїх громадян", - зазначив чиновник.

Коли Україна закрила кордони?

Україна з 17 березня закрила пункти пропуску на кордонах для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного і автомобільного (для автобусів) сполучення.

Минулого тижня уряд відновив вантажне сполучення через кордон у пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт".

Також з початком карантину Україна заборонила в'їзд іноземцям.

А що Європа?

Більшість європейських країн закрили свої кордони, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Проте поступово ці обмеження починають знімати. Так, в п'ятницю, 15 травня, балтійські країни - Естонія, Латвія, Литва відкрили кордони між собою.

Німеччина оголосила, що починає відкривати кордони для громадян з Шенгенської зони, громадян ЄС та Великої Британії.

Німецькі кордони відкриють з боку Австрії, Франції та Швейцарії з 15 травня.

Словенія також оголосила про відкриття кордонів для мешканців ЄС. Жителі не з ЄС також можуть в'їжджати, але мають відбути два тижні в ізоляції.

Копирайт изображения unian Image caption Українці виїхати з країни можуть, але поки кордони закриті

"Рабства немає"

Через пандемію коронавірусу Україна і багато країн світу закрили свої кордони на в'їзд для іноземних громадян.

Нещодавно прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію сотні тисяч людей повернулись до України, було б корисним залишити їх працювати в Україні.

Також він говорив, що українців на заробітки за кордон будуть відпускати лише за певних умов і під контролем влади.

Це призвело до обурення у соцмережах і до заяв, що "до України повертається кріпацтво".

Копирайт изображения unian

Вже декілька країн, зокрема Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали заявки на чартерні рейси для українських робітників.

Але такі рейси українська влада дозволяє не всім і не відразу.

Два тижні тому українські заробітчани дев'ять годин чекали в аеропорті дозволу на виліт до Великої Британії. Виліт дозволили лише після того, як почався гучний скандал. Після цього випадку прем'єр був змушений зустрітися з послами США та ЄС.

Тим часом, у прикордонній службі пояснили ВВС News Україна, що жодного розпорядження про обмеження виїзду українців за межі України немає.

Громадяни можуть виїздити через відкриті 19 пунктів пропуску на сухопутному кордоні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що "рабства в Україні немає" й українці можуть працювати за кордоном попри карантин, але за певних умов.

Минулого тижня довкола питання виїзду українців за кордон виник черговий скандал.

Посольство Великої Британії в Україні повідомило, що лише українці, які мають право на проживання в інших країнах, можуть виїхати з України. При цьому про таке бажання виїхати треба інформувати МЗС.

Це спричинило хвилю обурення у соцмережах і заяви, що Україна повертається у радянські часи, коли виїзд за кордон контролювали державні органи. У МЗС у коментарі ВВС News Україна розповіли, що обмежень на виїзд українців за кордон немає.

В уряді українцям радили не планувати відпустки на першу половину літа.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!