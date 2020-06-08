Дуже простий рецепт домашнього ванільного морозива

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Домашнє морозиво напрочуд легко приготувати, а смакує воно неперевершено – ніжна кремова текстура і ванільний присмак.

Інгредієнти:

Яєчні жовтки – 4 шт

Цукор – 100 г

Кукурудзяний крохмаль (за бажанням) – 1 чайна ложка

Вершки (понад 33% жирності) - 300 мл

Молоко – 300 мл

Ваніль – 1 стручок

Спочатку відокремте жовтки від білків. Для цього рецепта білки не знадобляться, з них можна приготувати безе.

До жовтків всипте цукор і збийте, поки маса не стане однорідною і білою.

Додайте кукурудзяний крохмаль, добре збийте до однорідності.

Молоко і вершки влийте у каструлю. Розріжте стручок ванілі впоперек, тупим боком леза ножа вишкребіть зернята, вкиньте їх у молочну суміш.

Стручок ванілі вам не знадобиться. Можна покласти його у закриту посудину з цукром. Тоді цукор набуде приємного аромату ванілі, і його можна буде використовувати у випічці.

Замість стручка ванілі можна додати ванільну есенцію. Однак натуральну ваніль важко повноцінно чимось замінити.

Нагрійте вершки і молоко разом з зернятами ванілі, але не доводьте до кипіння. Поступово влийте гарячі вершки і молоко на збиті з цукром жовтки, повільно збивайте суміш.

Процідіть суміш у чисту каструлю з товстим дном для того, щоби відділити зернята ванілі.

Поставте на малий вогонь. Постійно помішуйте суміш дерев'яною ложкою або силіконовою лопаткою. Особливо добре вимішуйте заварну суміш по краях каструлі. Це потрібно робити постійно, інакше крем пригорить до дна каструлі і набуде неприємного запаху.

Варіть заварний крем на повільному вогні, постійно помішуючи, приблизно 10 хвилин, допоки він не загусне. Для того, щоби перевірити готовність, проведіть зворотом ложки по суміші, має утворитися чітка лінія, крем не миттєво повертається на своє місце.

Перекиньте крем у посудину з кришкою, у якій робитимете морозиво. Дайте суміші охолонути до кімнатної температури.

Для того, щоби пришвидшити процес, можна обережно поставити посудину в крижану воду. Після вистигання накрийте крем кришкою і залиште в холодильнику на ніч.

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Наступного дня поставте заварну суміш в морозилку.

Щогодини діставайте її і збивайте міксером. Повторіть такий ритуал тричі. Це рівномірно розіб’є кристалики льоду і зробить морозиво гладким і однорідним.

Після цього залиште десерт в морозилці для остаточного заморожування, поки воно не стане твердим.

Дістаньте морозиво з морозильної камери за 10 хвилин до подачі, щоб легше можна було набрати.

Викладіть порційною ложкою кульки морозива на десертну тарілку. Подавайте з варенням чи розтопленим шоколадом, з домашніми вафлями та фруктами.

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