Коронавірус в Україні: кількість нових хворих зростає четвертий день поспіль

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Станом на 16 травня в Україні зареєстрували 17 858 випадків COVID-19. За добу - 528 нових хворих.

За весь час спалаху вірусу 497 людей померли, 4 906 пацієнтів одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Чотири дні поспіль кількість нових хворих в Україні за добу постійно зростає. 13 травня в країні було 402 випадки, 14 травня - 422, 15 травня - 483.

Всього у світі захворіло на коронавірус понад 4,5 млн людей, з них понад 300 тис. померли.

З 11 травня Україна поступово почала виходити з карантину.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував з 22 травня відновлення роботи наземного громадського транспорту - перш за все, трамваїв і тролейбусів.

"Плануємо після 22 травня відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі", - розповів мер столиці.

Він уточнив, що робота наземного транспорту відновлюватиметься поступово.

"Постійно будемо нарощувати кількість рухомого складу. У першу чергу електротранспорту - трамваїв і тролейбусів", - пояснив Віталій Кличко.

Решта послаблень можлива лише тоді, якщо кількість нових випадків буде щоденно зменшуватись 10 днів поспіль.

"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - запевнив заступник міністра здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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