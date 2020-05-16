Коронавірус в Україні: кількість нових хворих зростає четвертий день поспіль
Станом на 16 травня в Україні зареєстрували 17 858 випадків COVID-19. За добу - 528 нових хворих.
За весь час спалаху вірусу 497 людей померли, 4 906 пацієнтів одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я.
Чотири дні поспіль кількість нових хворих в Україні за добу постійно зростає. 13 травня в країні було 402 випадки, 14 травня - 422, 15 травня - 483.
Всього у світі захворіло на коронавірус понад 4,5 млн людей, з них понад 300 тис. померли.
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З 11 травня Україна поступово почала виходити з карантину.
Мер Києва Віталій Кличко анонсував з 22 травня відновлення роботи наземного громадського транспорту - перш за все, трамваїв і тролейбусів.
"Плануємо після 22 травня відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі", - розповів мер столиці.
Він уточнив, що робота наземного транспорту відновлюватиметься поступово.
"Постійно будемо нарощувати кількість рухомого складу. У першу чергу електротранспорту - трамваїв і тролейбусів", - пояснив Віталій Кличко.
Решта послаблень можлива лише тоді, якщо кількість нових випадків буде щоденно зменшуватись 10 днів поспіль.
"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - запевнив заступник міністра здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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