Секс-індустрія в різних країнах: як впливає карантин – випуск новин

У випуску 15 травня:

Коли відкриють садочки, відновлять транспорт, а медиків забезпечать костюмами? Про це ми спитали у міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Перехворіли непомітно: у Британії розпочинають тестувати на імунітет до коронавірусу. Як це відбувається?

Без грошей на їжу та житло: секс-працівниці скаржаться на дискримінацію під час пандемії.

Як провести карантин із користю для довкілля? Один британський художник вирішив прибрати пляж. Але знайшов там стільки сміття, що вирішив показати іншим, наскільки забруднений океан.

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